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Ехала с мужем в роддом: в лобовом ДТП на трассе Киев-Чоп погибла беременная (фото, видео)

Ехала с мужем в роддом: в лобовом ДТП на трассе Киев-Чоп погибла беременная (фото, видео)
16:25 Сегодня Телеграф Фото: rv.npu.gov.ua
19 октября около 8:20 на автодороге Киев - Чоп возле села Корнин Ровенского района столкнулись легковушки Volkswagen Passat B6 и Honda Odyssey. Погибла пассажирка последнего.

Еще два человека травмированы, сообщили в пресс-службе Национальной полиции области.

"Из автомобиля Volkswagen Passat B6 спасатели помогли медикам перенести в "скорую" травмированных женщину и мужчину. В Honda Odyssey погибла женщина. Из-за угрозы взрыва и пожара спасатели отключили клеммы аккумуляторных батарей в машинах и смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части дороги", - сказано в сообщении.

25-летняя пассажирка «Honda», которая находилась на последнем сроке беременности, от полученных травм погибла на месте. Ее мужа с различными телесными повреждениями госпитализировали в травматологическое отделение. Супруги ехали в роддом.

Много изувеченных машин: в сеть попали видео масштабных аварий на окраинах Киева

Причину ДТП устанавливает полиция.

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Киев, ДТП, Чоп.

Автор:

Телеграф
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