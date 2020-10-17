Много изувеченных машин: в сеть попали видео масштабных аварий на окраинах Киева

В Киеве вечером произошло еще две крупные аварии.

В Киеве произошло еще два крупных ДТП.

Согласно информации dtp.kiev.ua, четыре автомобиля столкнулись на Окружной напротив обойного рынка.

"Насчёт пострадавших информация отсутствует. На месте работают патрульная полиция и скорая помощь", - сказано в сообщении.

Другое крупное ДТП случилось на Бориспольской трассе в сторону аэропорта.

Там тоже столкнулось четыре автомобиля.

"Насчёт пострадавших информация отсутствует. На месте работает патрульная полиция", - отмечается в сообщении.

Отметим, что две ДТП случились на разных концах города, но в обе попали по четыре автомобиля.

17 октября для Киева оказалось насыщенным на происшествия.

Ранее нетрезвый водитель во время поездки в сторону Ирпеня вылетел на встречную полосу и, задев одну легковушку, протаранил другую.

Затем стало известно, что на проспекте Победы пешеход пытался перебежать оживленную трассу, но угодил под один из автомобилей. Вследствие ДТП, мужчина скончался на месте.

Помимо того, столицу накрыло сильным ливнем. Улицы затопило большим количеством воды. Вследствие "потопа" некоторые улицы перекрыли, что привело к образованию ряда огромных пробок.