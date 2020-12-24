Грузовик четырежды переехал женщину на переходе в Днепре: момент ДТП попал на видео

В четверг, 24 декабря, в Днепре произошло ужасное ДТП - женщина переходила дорогу и оказалась под колесами грузовика.

Об этом пишет "Днепр оперативный".

Отмечается, что авария произошла на перекрестке проспекта Поля и проспекта Пилипа Орлика.

Момент ДТП зафиксировала камера Ситуационного центра города Днепра.

Видео не для слабонервных!

Женщина начала переходить дорогу на проспекте Пилипа Орлика, когда для пешеходов зажегся разрешающий зеленый сигнал светофора. В этот же момент с проспекта Поля направо на проспект Пилипа Орлика поворачивал грузовой автомобиль МАЗ, водитель которого не заметил пешехода, сбил женщину и несколько раз переехал ее.

Сейчас женщина госпитализирована и находится под наблюдением врачей.