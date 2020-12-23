Porsche снес двух людей на Житомирской трассе: видео с места трагедии

Утром среды, 23 декабря, на Житомирской трассе произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Отмечается, что авария произошла возле поселка Березовка Киевской области.

"Внедорожник Порш сбил два человека, насмерть", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тормозной путь у автомобиля очень длинный, торможению препятствовал снег на трассе.

На месте происшествия работает патрульная полиция.

Напомним, что в Киеве пьяный в стельку водитель скутера на скорости въехал в металлическое ограждение, а затем несколько раз пытался скрыться с места происшествия.