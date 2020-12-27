"Хороший урок": нашлись вандалы, разрисовавшие стену возле Золотых ворот в Киеве (видео)

Подросток, который ранее разрисовал Золотые ворота в Киеве, извинился за содеянное и оперативно стер надписи.

Об этом сообщает в Телеграм-канале "Київ Оперативний".

"Через час после публикации на К.О. откликнулся сам "художник", который сразу после извинений приехал с краской и растворителем, чтобы убрать то, что нарисовал. Инцидент исчерпан, хороший урок всем вандалам. Не портите имущество - рисуйте в альбомах", - сказано в сообщении.

На скриншоте переписки видно, что автор рисунка изначально просил удалить запись из группы, однако ему в этом отказали.

Как сообщалось ранее, в Борисполе пограничники "завернули" блогера Оксану Качеву из России, которая ранее нарушила порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма.