Пограничники "завернули" в Борисполе россиянку, радовавшуюся Крымскому мосту

В Борисполе пограничники запретили въезд российскому блогеру Оксане Качевой.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Во время оформления пассажиров авиарейса, который прибыл сегодня ночью (26 декабря, - ред) из Турции, пограничники выявили гражданку РФ, 1994 года рождения, которая нарушила порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию АР Крым", - говорится в сообщении.

Россиянку через границу не пропустили и к тому же на три года запретили въезд в Украину. Сейчас она ждет обратного рейса.

В комментариях к записи, пользователи сети утверждают, что она радовалась открытию "крымского моста".

Как утверждает "Украина 24", речь идет об Оксане Качевой.

У девушки 33 тысячи подписчиков в Инстаграм, однако ее страница закрыта.

Также закрыт профиль у ее помощницы.

Как сообщалось ранее, маневры россиян в Крыму приняли за попытку наступления на Украину.