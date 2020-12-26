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Пограничники "завернули" в Борисполе россиянку, радовавшуюся Крымскому мосту

Пограничники "завернули" в Борисполе россиянку, радовавшуюся Крымскому мосту
Обновлено 22:33 Сб, 26 Декабрь 2020 Телеграф Фото: Фейсбук

В Борисполе пограничники запретили въезд российскому блогеру Оксане Качевой. 

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ. 

"Во время оформления пассажиров авиарейса, который прибыл сегодня ночью (26 декабря, - ред) из Турции, пограничники выявили гражданку РФ, 1994 года рождения, которая нарушила порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию АР Крым", - говорится в сообщении. 

Россиянку через границу не пропустили и к тому же на три года запретили въезд в Украину. Сейчас она ждет обратного рейса. 

В комментариях к записи, пользователи сети утверждают, что она радовалась открытию "крымского моста". 

Как утверждает "Украина 24", речь идет об Оксане Качевой.

У девушки 33 тысячи подписчиков в Инстаграм, однако ее страница закрыта. 

Также закрыт профиль у ее помощницы. 

Как сообщалось ранее, маневры россиян в Крыму приняли за попытку наступления на Украину.

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Все по теме:

Россия, Крым, Борисполь, Оксана Качева.

Автор:

Телеграф
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