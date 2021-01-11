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Устроили "пикник": под Полтавой вандалы надругались над памятником над памятником погибшим на войне (фото)

Устроили "пикник": под Полтавой вандалы надругались над памятником над памятником погибшим на войне (фото)
Обновлено 17:05 Сегодня Телеграф

В селе Яреськи, в ночь на воскресенье,  10 января, неизвестные надругались над памятником погибшим во Второй мировой войне.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

Вандалы разожгли у подножия памятника костер и повесили на голову памятника тряпку.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по правовой квалификацией части 2 статьи 297 (Надругательство над могилой) Уголовного кодекса Украины.

Вандалы

Если вина вандалов будет доказана, то им грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Следствие продолжается.

Как сообщал "Телеграф", ранее в День защитника Украины вандалы сорвали национальный флаг и устроили погром на стадионе в Трускавце.

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Все по теме:

Полтавская область, Памятники, Вандалы, Яреськи.

Автор:

Телеграф
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