Вандалы сорвали флаг Украины и устроили погром на стадионе в Трускавце

День защитника Отечества в курортном Трускавце неизвестные завершили поломкой трибун на местном стадионе и надругательством над государственным флагом - сине-желтое полотнище изваляли в грязи.

О ЧП на городском стадионе сообщил в Facebook местный житель Богдан Прощишин. По его словам, ориентировочно в 17:00 14 октября вандалы поломали зрительские кресла на стадионной трибуне и сорвали с флагштока государственный символ Украины. Доказательством стало фото испачканного флага, который валяется на траве. Автор поста попросил у своих земляков помощи в поимке неизвестных крушителей городского имущества.

В полицейской сводке нет информации о данном правонарушении, хотя оно подпадает под действие Уголовного кодекса Украины. В частности, ст. 388 предусматривает наказание за надругательство над государственными символами, таковым считается в том числе уничтожение или повреждение флага. Если действие было публичным, то нарушители могут получить штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев.