С Днем защитника Украины! Картинки и открытки для поздравления на праздник

В среду, 14 октября, в 2020 году украинцы отмечают важный праздник - День защитника Украины.
"Телеграф" собрал яркие картинки и открытки по этому случаю.
Как известно, День защитника в Украине в соответствии с советским наследием праздновали 23 февраля, и на законодательном уровне он был перенесен лишь с началом агрессии России против Украины в 2014 году.
Что подарить на День защитника Украины: интересные идеи для поздравления своими руками
Новая дата также почитается как День украинского казачества и праздник Покрова. Именно на Покров, 14 октября, запорожские казаки выбирали новых старшин, и перенос Дня защитника продолжает традицию чествования украинских бойцов.
Сейчас этот день еще и выходной для украинцев.
Поскольку за последние годы посягательства и давление на Украину не прекратились, а на Донбассе до сих пор ведутся боевые действия, трудно переоценить важность защитников независимости и территориальной целостности украинского государства.
Так, не забудьте же поздравить знакомых сотрудников военных и силовых ведомств, волонтеров, добровольцев и всех прочих, кто защищал Украину в непростое для нее время.
Смотрите картинки и открытки на русском и украинском, которые можно отправить как поздравление 14 октября:
А если Вас интересуют поздравления с Днем защитника Украины в прозе и стихах - смотрите их тут.
Больше поздравлений на День защитника Украины в стихах на украинском "Телеграф" публиковал тут.