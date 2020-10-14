С Днем защитника Украины! Картинки и открытки для поздравления на праздник

В сложившихся в Украине условиях очень важно по достоинству благодарить всех защитников ее независимости.

В среду, 14 октября, в 2020 году украинцы отмечают важный праздник - День защитника Украины.

"Телеграф" собрал яркие картинки и открытки по этому случаю.

Как известно, День защитника в Украине в соответствии с советским наследием праздновали 23 февраля, и на законодательном уровне он был перенесен лишь с началом агрессии России против Украины в 2014 году.

Что подарить на День защитника Украины: интересные идеи для поздравления своими руками

Новая дата также почитается как День украинского казачества и праздник Покрова. Именно на Покров, 14 октября, запорожские казаки выбирали новых старшин, и перенос Дня защитника продолжает традицию чествования украинских бойцов.

Сейчас этот день еще и выходной для украинцев.

Поскольку за последние годы посягательства и давление на Украину не прекратились, а на Донбассе до сих пор ведутся боевые действия, трудно переоценить важность защитников независимости и территориальной целостности украинского государства.

Так, не забудьте же поздравить знакомых сотрудников военных и силовых ведомств, волонтеров, добровольцев и всех прочих, кто защищал Украину в непростое для нее время.

Смотрите картинки и открытки на русском и украинском, которые можно отправить как поздравление 14 октября:

А если Вас интересуют поздравления с Днем защитника Украины в прозе и стихах - смотрите их тут.

Больше поздравлений на День защитника Украины в стихах на украинском "Телеграф" публиковал тут.