В Харькове подросток порвал флаг Украины: полиция его уже нашла

14-летний подросток порвал флаг Украины в Харькове. Полиция пытается установить его мотивы.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области, сообщение о том, что на территории детского садика по улице Пермской неизвестные сорвали и повредили государственный флаг Украины, поступило 2 октября в 20:23.

"На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что к совершению правонарушения причастен 14-летний харьковчанин", - говорится в сообщении.

По факту происшествия правоохранители открыли уголовное дело по ч.1 ст.338 (надругательство над государственными символами) УК Украины.

Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере 850 гривень, либо арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 3 лет. Следственные действия продолжаются.