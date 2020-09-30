Школьницы на камеру станцевали тверк возле памятника героям АТО на Черниговщине: делом занялась полиция

В Черниговской области полицейские нашли и привлекли к ответственности школьниц, исполнивших тверк возле мемориала погибшим воинам АТО.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области в Facebook.

"Полиция составила административные протоколы на двух 16-летних школьниц и на родителей двух 13-летних девочек, которые занимались хулиганством", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сотрудники Талалаевского отделения полиции обнаружили записи, на которых видно, как четверо школьниц танцуют танцуют возле мемориала погибшим воинам АТО, который расположен в центре поселка.

Правоохранители оперативно установили личности девочек. Две из них получили админпротоколы по статье 173 Кодекса Украины об аминнарушениях (мелкое хулиганство). За действия двух других придется отвечать родителям.

Хто ще не бачив!!!

Це пи...ць!!!

Малолітні мразі біля пам'ятника полеглому Воїну у російсько-українській війні!!!

pic.twitter.com/3qKh9PeEoS — ОЛЕКСАНДР КОЛИМ (@Oleksandr_Kolym) September 29, 2020

Также говорится, что сотрудник полиции провел разъяснительные работы с администрацией школы и учениками.

"Начальник Талалаевского райотдела полиции Андрей Водолазкин встретился с председателем ОО "Талалаевская союз участников АТО". После обсуждения досадной ситуации они также запланировали встречу с педколлективом и проведения дополнительных классных часов для патриотического воспитания подрастающего поколения", - сказано в сообщении.