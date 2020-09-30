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Школьницы на камеру станцевали тверк возле памятника героям АТО на Черниговщине: делом занялась полиция

Школьницы на камеру станцевали тверк возле памятника героям АТО на Черниговщине: делом занялась полиция
Обновлено 00:15 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com
В Черниговской области полицейские нашли и привлекли к ответственности школьниц, исполнивших тверк возле мемориала погибшим воинам АТО.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области в Facebook. 

"Полиция составила административные протоколы на двух  16-летних школьниц и на родителей двух 13-летних девочек, которые занимались хулиганством", - сказано в сообщении. 

Отмечается, что сотрудники Талалаевского отделения полиции обнаружили записи, на которых видно, как четверо школьниц танцуют танцуют возле мемориала погибшим воинам АТО,  который расположен в центре поселка.

Правоохранители оперативно установили личности девочек. Две из них получили админпротоколы по статье 173 Кодекса Украины об аминнарушениях (мелкое хулиганство). За действия двух других придется отвечать родителям.

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Также говорится, что сотрудник полиции провел разъяснительные работы с администрацией школы и учениками. 

"Начальник Талалаевского райотдела полиции Андрей Водолазкин встретился с председателем ОО "Талалаевская союз участников АТО". После обсуждения досадной ситуации они также запланировали встречу с педколлективом и проведения дополнительных классных часов для патриотического воспитания подрастающего поколения", - сказано в сообщении. 

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Черниговская область, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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