В Днепре умер 2-хлетний ребенок, которого растерзали собаки

В Днепре в реанимации скончался двухлетный мальчик, которого во дворе собственного дома покусали две домашние овчарки.

О смерти ребенка сообщает днепровское издание Информатор.

Трагедия произошла 18 сентября в Донецкой области в городе Селидово. Ребенок вышел во двор, где на него напали собственные собаки.

Подробности несчастного случая на своей странице в Фейсбуке сообщила волонтер Александра Сова-Тимощенкова.

Вероятней всего, отец неплотно закрыл вольер. Что стало причиной такого агрессивного поведения животных неизвестно. Мать в это время была в доме и не слышала криков ребенка.

Овчарки истерзали тело малыша, в результате чего он потерял гениталии, анальное отверстие, а также получил повреждения бедренной артерии. Санавиацией его доставили в детскую больницу Днепра.

9 суток врачи боролись за жизнь Егора. У него отказывали все жизненно важные органы, его подключили к аппарату ИВЛ, постоянно кололи адреналин в сердце.

За жизнь мальчика боролись реаниматологи, хирурги и травматологи. Семья и волонтеры собирали деньги на лечение, но на десятый день ребенок умер.

Напомним, в Киеве на улице Арсенальной женщина с ребенком на руках выпрыгнула из окна 4 этажа.