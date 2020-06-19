В Киева женщина с ребенком на руках выпрыгнула из окна

В Киеве на улице Арсенальной женщина с ребенком на руках выпрыгнула из окна 4 этажа. Об этом сообщает портал "Киев Оперативный".

Правоохранители устанавливают обстоятельства падения матери с ребенком из окна дома на столичном Печерске.

"В полицию поступило сообщение о том, что на улице Ивана Мазепы женщина с ребенком выпала из окна 4-м этаже. 40-летнюю женщину с 3-летним мальчиком госпитализировали", - сообщили в полиции.

По данному факту открыли производство по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) УК.

Сейчас правоохранители общаются с родственниками женщины, которые в момент трагедии находились в квартире, и выясняют все обстоятельства этого происшествия.

По данным "Киева Оперативного", женщина с ребенком выбросилась из окна. Женщина на момент госпитализации была без сознания, а ребенок в сознании.

По словам источника УП, по предварительным данным, женщина взяла на руки ребенка и выпрыгнула из окна, поэтому производство расследуют как покушение на убийство.

Собеседник также добавил, что сейчас женщина пришла в себя. Она в тяжелом состоянии, с политравмами, но уже в сознании. У ребенка открытый перелом, малыш также в сознании.