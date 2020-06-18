В Черновицкой области в водоеме нашли тело пропавшего ребенка

Сотрудники Ситуационного отдела областного управления Нацполиции немедленно ориентировали на поиски ребенка весь личный состав Сторожинецкого отдела полиции, роту полиции особого назначения, кинологов ГУНП, спасателей, членов общества охотников и рыболовов, а также задействовали квадрокоптер и тепловизоры.
Уже вскоре полицейские нашли мальчика в 1,5 километра от дома в местном водоеме без признаков жизни.
Сейчас следователи решают вопрос об открытии уголовного производства и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Как сообщалось, на карьере в Житомирской области утонул молодой человек, который отдыхал вблизи с компанией, распивавшей спиртные напитки.
В Северодонецке Луганской области в водоеме утонули 33-летний мужчина с 9-летним сыном.