В Черновицкой области в водоеме нашли тело пропавшего ребенка

В среду вечером в полицию поступило сообщение об исчезновении без вести в селе Снячов 5-летнего мальчика. Ребенок вышел со двора дома и не вернулся. Об этом сообщает полиция Черновицкой области.

Сотрудники Ситуационного отдела областного управления Нацполиции немедленно ориентировали на поиски ребенка весь личный состав Сторожинецкого отдела полиции, роту полиции особого назначения, кинологов ГУНП, спасателей, членов общества охотников и рыболовов, а также задействовали квадрокоптер и тепловизоры.

Уже вскоре полицейские нашли мальчика в 1,5 километра от дома в местном водоеме без признаков жизни.

Сейчас следователи решают вопрос об открытии уголовного производства и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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