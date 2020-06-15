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На Луганщине отец вместе с ребенком утонули во время купания

На Луганщине отец вместе с ребенком утонули во время купания
02:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com
Трагедия случилась на необорудованном для купания месте Чистого озера.

В Северодонецке Луганской области в водоеме утонули 33-летний мужчина с 9-летним сыном.

Трагедия случилась на необорудованном для купания месте Чистого озера, сообщает пресс-служба местной ГСЧС.

Известно, что мужчина 1987 года рождения вместе с сыном 2011 года купались в озере, и так и не вынырнули из воды.

Спасатели и водолазы со дна озера подняли тела мужчины и ребенка.

Специалисты ГСЧС напоминают, что плавать нужно только в специально отведенных для этого местах, не прыгать в воду, где глубина и состояние дна неизвестны, а также заходить в водоемы в нетрезвом состоянии.

Будьте внимательны и осторожны во время отдыха. Игнорирование правил безопасности может стоить жизни вам или вашим близким.

 
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Луганщина, ГСЧС.

Автор:

Телеграф
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