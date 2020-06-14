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В Житомире пьяный парень утонул в карьере

В Житомире пьяный парень утонул в карьере
16:35 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГСЧС
На житомирском карьере во время отдыха с компанией утонул парень.

На карьере в Житомирской области утонул молодой человек, который отдыхал вблизи с компанией, распивавшей спиртные напитки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в области.

Так, 13 июня около двух часов дня на "101" поступило сообщение о том, что в селе Вербовка Лугинского района в карьере утонул парень. Спасатели сообщили о происшествии сотрудникам полиции и выехали на водоем.

По словам очевидцев, компания молодых людей отдыхала на берегу. После употребления алкоголя парень пошел плавать. Через некоторое время друзья заметили, что его нет и начали бить тревогу, однако парня нигде не было. Тогда отдыхающие уже позвонили спасателям.

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Для поиска пропавшего специалисты ГСЧС привлекли водолазов областной коммунальной аварийно-спасательной службы на воде. На расстоянии около 10 м от берега на глубине 3 м они достали тело погибшего, 2002 года рождения.

Все обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются правоохранителями.

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Житомир, ГСЧС.

Автор:

Телеграф
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