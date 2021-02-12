Полиция задержала вандалов, обливших краской памятник Бандере во Львове (фото)

СБУ вместе с Нацполицией смогли выявить и задержать преступников.

"Правоохранители установили, что исполнителями осквернение являются двое жителей Хмельницкой области, студенты одного из львовских вузов. По предварительной информации, мотивом правонарушения была материальная выгода. Во время обысков по месту жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили и изъяли вещественные доказательства, которые приобщены к материалам дела", - сообщает Управление Службы безопасности Украины во Львовской области.

Злоумышленникам инкриминируют часть 3 статьи 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) уголовного кодекса Украины. Им грозит до семи лет.

Силовикам еще предстоит выяснить заказчиков данного преступления.

Стоит отметить, что за вандалов уже успел заступиться народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива, заявивший на своем telegram–канале, что ищет их контакты для оказания помощи.

В ответ, председатель Львовской ОГА Максим Козицкий на своей странице в facebook пообещал Илье Киве теплый прием во Львове.

Напомним, в ночь на пятницу, 5 февраля, вандалы повредили памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого во Львове. Памятник облили красной краской.