Ситуация на Донбассе после затишья снова ухудшается, есть раненый

Вооруженные формирования Российской Федерации увеличили количество обстрелов позиций украинских военных на Донбассе и ранили одного бойца.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в сводке по состоянию на 7:00 пятницы, 11 июня, на странице в соцсети Facebook.

Так, за прошедшие сутки, 10 июня, в районе проведения ООС зафиксированы 12 нарушений режима прекращения огня: боевики открывали огонь из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых, подствольных, автоматических станковых гранатометов и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - средней тяжести", - говорится в сводке.

В пресс-центре добавили, что на обстрелы противника украинские военные открывали огонь.

По состоянию на 7:00 утра 11 июня на Донбассе зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня: вблизи Водяного, что у Донецка, враг открыл огонь из минометов 82-го калибра. А в направлении Опытного - совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

Как сообщалось, 9 июня во время выполнения служебных обязанностей в зоне проведения ООС на Донбассе погибла военнослужащая 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.