Путин мастерски "перевел стрелки" на Украину, "объясняя" стягивание войск к границам

Российский президент Владимир Путин в интервью американскому каналу NBS заявил, обвинил Украину в стягивании войск на Донбасс.

Перевод его интервью выложен на сайте Кремля.

Отвечая на вопрос журналиста о том, почему Россия стянула войска к украинской границе, Путин заявил, что "сама Украина постоянно подтаскивала и сейчас продолжает ещё" личный состав и военную технику к Донбассу.

Вместе с тем, он в очередной раз заявил, что это были военные учения, которые проводились не только у границ с Украиной, но и в других регионах России.

Также он упрекнул США в том, что в то время те проводили учения на Аляске.

"Это тоже в непосредственной близости от наших границ, но это на вашей территории. Мы даже на это внимания не обратили", - сказал Путин и добавил, что в Европе как раз проходят учения Defender Europe.

Он также заявил, что часть военных была переброшена из США "прямо к границам РФ".

"Мы перебросили свою технику к американским границам? Нет. А что вы волнуетесь?", - добавил Путин.

Как сообщалось ранее, Путин в этом интервью также был вынужден ответить на вопрос о том, является ли он убийцей.