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Путин мастерски "перевел стрелки" на Украину, "объясняя" стягивание войск к границам

Путин мастерски "перевел стрелки" на Украину, "объясняя" стягивание войск к границам
Обновлено 20:17 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Российский президент Владимир Путин в интервью американскому каналу NBS заявил, обвинил Украину в стягивании войск на Донбасс. 

Перевод его интервью выложен на сайте Кремля

Отвечая на вопрос журналиста о том, почему Россия стянула войска к украинской границе, Путин заявил, что "сама Украина постоянно подтаскивала и сейчас продолжает ещё" личный состав и военную технику к Донбассу. 

Вместе с тем, он в очередной раз заявил, что это были военные учения, которые проводились не только у границ с Украиной, но и в других регионах России. 

Также он упрекнул США в том, что в то время те проводили учения на Аляске. 

"Это тоже в непосредственной близости от наших границ, но это на вашей территории. Мы даже на это внимания не обратили", - сказал Путин и добавил, что в Европе как раз проходят учения Defender Europe. 

Он также заявил, что часть военных была переброшена из США "прямо к границам РФ".

"Мы перебросили свою технику к американским границам? Нет. А что вы волнуетесь?", - добавил Путин. 

 Как сообщалось ранее, Путин в этом интервью также был вынужден ответить на вопрос о том, является ли он убийцей.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, Россия, Донбасс, Владимир Путин.
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