Путин мастерски "перевел стрелки" на Украину, "объясняя" стягивание войск к границам

Российский президент Владимир Путин в интервью американскому каналу NBS заявил, обвинил Украину в стягивании войск на Донбасс.
Перевод его интервью выложен на сайте Кремля.
Отвечая на вопрос журналиста о том, почему Россия стянула войска к украинской границе, Путин заявил, что "сама Украина постоянно подтаскивала и сейчас продолжает ещё" личный состав и военную технику к Донбассу.
Вместе с тем, он в очередной раз заявил, что это были военные учения, которые проводились не только у границ с Украиной, но и в других регионах России.
Также он упрекнул США в том, что в то время те проводили учения на Аляске.
"Это тоже в непосредственной близости от наших границ, но это на вашей территории. Мы даже на это внимания не обратили", - сказал Путин и добавил, что в Европе как раз проходят учения Defender Europe.
Он также заявил, что часть военных была переброшена из США "прямо к границам РФ".
"Мы перебросили свою технику к американским границам? Нет. А что вы волнуетесь?", - добавил Путин.
Как сообщалось ранее, Путин в этом интервью также был вынужден ответить на вопрос о том, является ли он убийцей.