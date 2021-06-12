Все по Фрейду: ответ Путина на вопрос, убийца ли он, проанализировала психолог

Российский президент Владимир Путин накануне своей встречи с президентом США Джо Байденом дал интервью NBC. Во время разговора, журналист вспомнил о мартовском заявлении Байдена, в котором тот подтвердил, что считает Путина убийцей.

Ответ Путина разобрала политический психолог Светлана Чунихина.

"Путин в ответе на вопрос "Вы убийца?" идет по классической схеме лжеца, описанной Фрейдом (когда женщина возвращает соседке одолженный горшок в треснутом состоянии, а на все упрёки возражает: во-первых, я не брала, во-вторых, вернула в целости и сохранности, а в-третьих, он уже был с трещиной)", - написала она.

По ее словам, Путину удалось избежать ответа на вопрос, но он никуда не делся.

Как сообщалось ранее, в западных СМИ спрогнозировали, что встреча Байдена и Путина не будет простой и тому есть веские причины.