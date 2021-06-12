Байден готовит Путину жесткую встречу: что Time пишет о саммите в Женеве

Президент США Джо Байден встретится с президентом России Владимиром Путиным в Женеве 16 июня. Встреча на высшем уровне обещает быть сложной. Лидерам двух стран есть что обсудить.

Авторитетное издание Time поместило Байдена на тематическую обложку и опубликовало статью о предстоящем саммите, перевод которой своим читателям предлагает "Телеграф".

Владимир Путин провел большую часть 2020 года в попытках сделать все возможное, чтобы помешать Джо Байдену стать 46-м президентом Соединенных Штатов. Не добившись успеха, российский диктатор в течение первых пяти месяцев президентства Байдена, организовал ряд атак со стороны преступных организаций на предприятия, занимающиеся поставками нефтепродуктов и продовольствия в Америке, а также на ее союзников и их общие ценности за рубежом. Невысказанный вопрос, который будет стоять перед президентом США, когда он сядет за стол переговоров с Путиным 16 июня в отеле на берегу озера в Женеве, звучит так: что вы собираетесь со всем этим делать?

Взяв за основу опыт успешной многолетней стратегии Америки против Советского Союза, Байден планирует сплотить союзников на саммите Большой семерки в Великобритании и на совещании НАТО в Бельгии, чтобы выступить единым фронтом против Москвы. Восьмидневная зарубежная поездка Байдена - его первая поездка в качестве президента - изначально планировалась как спокойный визит с целью восстановить связи со старыми друзьями и обсудить стратегии управления изменением климата и глобальный подъем Китая. Но недавняя атака программ-вымогателей на предприятия Colonial Pipeline и JBS Foods, предположительно со стороны хакеров, действующих с молчаливого одобрения Москвы, "внесла свои изменения в планы", - говорит высокопоставленный чиновник администрации Байдена. "Эти парни сходят с ума, и они думают, что Байденом можно попользоваться".

Теперь Байден готовится действовать жестко, когда впервые сядет за стол переговоров с Путиным в качестве президента в Женеве. Среди шагов, которые он и его команда разработали для демонстрации своей решительности, есть напоминание Путину о том, что США обладают собственными мерами кибербезопасности и могут нацеливаться на личные заграничные активы Путина. Байден надеется усилить все угрозы, выступив также от имени союзников США, и заставить Путина отказаться от его провокаций. "Вся цель состоит в том, чтобы [Путин] ушел со словами: "Американцы напали на нас и окружили", - говорит чиновник.

Это будет нелегко. Путин хорошо играет, имея на руках слабые карты. В сырьевой экономике России наблюдается стагнация, что, в свою очередь, подпитывает бурное недовольство [населения]. Это может быть стимулом в стремлении повысить авторитет России заграницей, используя ошибки США на Ближнем Востоке и хаос, который Дональд Трамп создал в США и за рубежом. Путин использовал опыт России в области кибервойны и дезинформации для проведения асимметричных атак против своих оппонентов в Европе и США.

Миссия Байдена в Женеве - это не личное испытание воли. По словам представителей администрации, речь идет о прекращении этой рискованной эскалации и возвращении США и России на стабильную основу. Никакие другие две страны не имеют больше ядерных ракет, готовых к запуску, чем Россия и США. При Трампе ключевые договоры между странами и пути сообщения вышли из употребления. "Что явно упущено и опасно, и что было уничтожено при Трампе, так это работа над стратегической стабильностью", - говорит высокопоставленный чиновник Госдепартамента. "Мы потеряли все эти договоры, которые были разработаны, чтобы держать все это под замком".

Десять лет назад все выглядело иначе. В марте 2011 года Байден поехал в Москву, чтобы встретиться с Путиным, который временно ушел с поста президента и занимал должность премьер-министра. Байден, призванный наладить более тесные связи с Россией в качестве вице-президента, сказал, что он хочет развивать деловые отношения между странами в рамках продолжающегося стремления к "перезагрузке" отношений. Цитируя представителя компании Boeing в России, во время встречи Байден сказал: "В России лучшие инженеры в мире. У России есть интеллектуальный капитал. Россия - великая страна".

С тех пор Россия аннексировала Крым, отравила диссидентов химическим оружием, расширила войну через своих посредников в Сирии, дважды вмешалась в выборы в США и активизировала свои кибератаки. Дипломатические и консульские каналы между странами иссякли. Россия заявляет, что с августа вводит окончательный запрет найма россиян посольством США в Москве. Эти меры вводятся в ответ на санкции США в связи с вмешательством России в выборы 2020 года и участием в масштабной кибератаке SolarWinds, в результате которой были перекачаны конфиденциальные данные с компьютеров федерального правительства США и крупных глобальных компаний. В марте 2021 года журналист издания "ABC News" спросил, считает ли Байден Путина "убийцей". Байден прямо ответил: "Да".

Частично то, что сделало агрессию Путина настолько сложной для США, - это использование им кибератак. Обвиняемые российские хакеры, которые в мае на шесть дней отключили компьютеры Colonial Pipeline, вызвав нехватку топлива на восточном побережье, возможно, не действовали напрямую по приказу Москвы, но они часто действуют с ее скрытого одобрения, заявляют официальные лица США. Когда в конце мая была взломана JBS Foods, ФБР отследило их до одной из многих криминальных группировок, безнаказанно действующих в России.

Ответный удар сопряжен с риском. Россия имеет больше опыта в кибервойне и проникла в правительственные и электрические сети США. "Мы можем проиграть эскалацию", - говорит высокопоставленный чиновник администрации Байдена.

Есть также вопрос о ядерном арсенале России, растущая часть которого не охвачена никакими ядерными договорами. Остается в силе только один из нескольких договоров времен холодной войны, регулирующих ядерные арсеналы США и России. Байден продлил это соглашение, названное новым СНВ (Договор между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений – прим.ред.), 3 февраля, но только на пять лет. "Это та область, в которой они равны Америке", - говорит Сэмюэл Чарап, бывший чиновник Госдепартамента и старший политолог из корпорации RAND.

Хотя Байден планирует жестко говорить в Женеве, цель состоит в том, чтобы ослабить напряженность и обеспечить предсказуемость с обеих сторон, обуздав авантюризм Путина. По словам трех высокопоставленных чиновников администрации, большая часть подготовки Байдена происходила во время его ежедневного брифинга с представителями разведывательных служб. Ведущей фигурой там был директор ЦРУ Уильям Бернс, бывший посол США в Москве, который работал при госсекретаре Джеймсе Бейкере во время распада Советского Союза. Бернс и другие выступают за возвращение к сдерживанию действий Москвы в условиях холодной войны. "Куда бы [Путин] ни пошел, он должен встречать сопротивление", - говорит высокопоставленный чиновник администрации.

Байден достаточно опытен, чтобы руководить этим подходом. Он провел десятилетия в дебатах по американо-российским отношениям в качестве члена сенатского комитета по международным отношениям и вице-президента. На вопрос, сколько времени президент потратил на подготовку к поездке, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ответила: "Он готовился 50 лет".

В конце концов, это может быть самым явным преимуществом Байдена, когда он снова столкнется с Путиным. Когда Джордж Буш пригласил Путина на свое ранчо в Техасе после того, как стал президентом в 2001 году, Буш сказал, что доверяет Путину и что он смог "почувствовать его душу". Байден чаще видел Путина в течение последних 20 лет - и он ему не доверяет. На самом деле, как сказал ранее в этом году Байден, он тоже смотрел Путину в глаза и не думает, что у него есть душа. В ответ Путин сказал, что они "понимают друг друга". Это не самое худшее начало предстоящей встречи на высшем уровне.