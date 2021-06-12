Путин накануне встречи с Байденом по-новому ответил на слова про убийцу

Президент РФ Владимир Путин в интервью журналистам снова прокомментировал скандальное заявления американского президента Джо Байдена, назвавшего в марте его убийцей.

В интервью NBC президент РФ заявил, что за много лет привык к различным атакам в свой адрес и его не удивляют заявления президента США. Также он не переживает из-за ярлыков.

Кроме того, Путин сравнил двух президентов США Дональда Трампа и Джо Байдена, при этом назвал Трампа талантливым и ярким человеком.

"Я считаю, что бывший президент США господин Трамп - чрезвычайный человек, талантливый человек, иначе он не стал бы президентом США. Он яркий человек. Вам может он понравиться или нет", - заявил Путин.

Говоря о Байдене, Путин назвал его человеком, который занимается карьерой и практически все свое совершеннолетие провел в политике. А также подчеркнул, что сейчас отношения между Россией и США находятся на самом низком уровне за последние несколько лет.

Стоит напомнить, что сразу же после того, как Байден назвал Путина убийцей, тот пожелал ему в ответ здоровья, и вспомнил детскую поговорку.