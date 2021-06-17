Все для Путина: что о его встрече пишут на Западе и какие вопросы обсуждали по Украине

В среду, 16 июня, произошло событие, которого все так ждали. В Женеве, наконец-то, встретились президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин.

Оправдались ли надежды, возлагаемые на эту личную встречу, и каких результатов удалось добиться лидерам стран? "Телеграф" знакомит вас с обзором реакции западных СМИ.

На сайте Би-Би-Си сообщается, что президенты США и России высоко оценили возможность проведения этих переговорах в Женеве.

Президент США Джо Байден заявил, что понимает достаточно хорошо, что Россия не хочет новой холодной войны.

Президент России Владимир Путин назвал Байдена опытным государственным деятелем и что они "говорили на одном языке".

Отмечается, что переговоры длились четыре часа, меньше чем было запланировано по протоколу.

В конце встречи Байден сказал, что им не нужно тратить больше времени на разговоры, и теперь появилась реальная перспектива улучшения отношений с Россией.

Обе стороны договорились начать диалог по контролю над ядерными вооружениями. Они также заявили, что вернут послов в столицы друг друга - послы были взаимно отозваны для консультаций в марте, после того как США обвинили Россию во вмешательстве в президентские выборы 2020 года.

Что же обсуждали лидеры?

Еще перед саммитом обе стороны признавали, что отношения между двумя странами находятся на очень низком уровне.

Что касается кибератак, Путин отверг обвинения в том, что Россия несет ответственность за это, заявив, что большинство кибератак против России исходят из США.

Джо Байден высказал предложение Владимиру Путину о том, что критически важная инфраструктура, такая как водоснабжение или энергетика, должна быть "закрыта" для взломов или других подобных атак.

При этом обе стороны резко разошлись во мнениях по вопросам прав человека, включая право на протест.

Путин отверг опасения США по поводу Алексея Навального, который недавно объявил 24-дневную голодовку.

Он сказал, что Навальный игнорировал закон и знал, что ему грозит тюремное заключение, когда он вернется в Россию после обращения за медицинской помощью в Германии.

"Этот человек знал, что нарушает закон России. Он был дважды осужден ... Он хотел сознательно нарушить закон. Он сделал именно то, что хотел. Что же тогда обсуждать по его поводу?"

Навальный заявлял, что он был отравлен нервно-паралитическим веществом по приказу Путина, Конечно же, Владимир Путин отрицает это обвинение.

Рассматривая внутреннюю политику России, Путин неоднократно критиковал стабильность и моральное положение Америки, указывая на бунт в Капитолии 6 января и убийство Джорджа Флойда. И то, что многие чернокожие в Америке "не успеют открыть рот, и их сразу стреляют", - сказал он.

Он сказал, что Россия не хочет на своей территории беспорядков, сравнимых с беспорядками в Капитолии или вызванных движением "Black Lives Matter".

Президент Байден отклонил комментарии президента Путина о движении "Black Lives Matter" как "смешные" и сказал, что права человека "всегда будут на повестке дня".

На вопрос журналиста, Джо Байден ответил, что Россия заинтересована в сотрудничестве с США, потому что сейчас она находится в очень трудном положении.

"Китай сжимает их. Они отчаянно хотят оставаться крупной державой", - заявил он репортерам незадолго до отъезда из Женевы.

Московский корреспондент Би-би-си Сара Рейнсфорд говорит, что Путин несколько раз старался подчеркнуть, что Россия является ядерной державой - важной страной с экономикой, конечно же, меньшей, чем у США, но которая все еще что-то значит, и именно поэтому Байден приехал на встречу с ним.

Издание CNN задается вопросом о том, что же Путин получил от этой встречи.

Еще до встречи двух президентов с разных сторон звучали высказывания о том, что ожидания от этих переговоров были низкими.

Помимо некоторых основных обязательств по восстановлению в должности дипломатов и согласия на начало "конструктивного" диалога с США по таким вопросам, как кибербезопасность и внешняя политика, не было признаков того, что общая линия политики Путина как-то изменится.

Отвечая на вопрос CNN о кибератаках, Путин заявил: "Мы договорились, что начнем консультации по этому вопросу, и я считаю, что это чрезвычайно важно. Очевидно, что обе стороны должны взять на себя определенные обязательства"

Что касается незаконной аннексии Крыма Россией, Путин заявил, что военная деятельность его страны в этом регионе полностью соответствует международному праву и что американцы фактически являются агрессором "наращивая потенциал на границе с Россией".

С чем ушел Путин

Весь саммит был почти адаптирован к потребностям Путина. Инициатива об организации встречи исходила от США, что подтверждает, что Путин является лидером такого же ранга, как и президент США.

"Это именно то, чего хочет Кремль. Говорить с США на равных и таким образом, чтобы другая сторона не требовала изменения позиции в качестве условия диалога", - говорит Олег Игнатов, старший аналитик кризисной группы в Москве.

"Нет сомнений в том, что Путин продолжит испытывать Байдена, если диалог зайдет в тупик или пойдет в невыгодном для Москвы направлении. Это еще не начало нормализации отношений. Это пауза в их дальнейшем ухудшении", - добавляет он.

Каким бы парадоксальным ни показалось то, что Путин продолжает указывать на недостатки президенту США, но нужно понимать, что каждое действие российского президента делается с учетом того, как это отразится на нем внутри страны.

Кейр Джайлз, старший научный сотрудник программы "Россия и Евразия" в Королевском институте международных отношений, отмечает, что противостояние США в значительной степени объясняет успех Путина у себя дома.

"Его жесткие ответы, как на мягкие вопросы прирученных российских СМИ, так и на вызовы иностранных журналистов принесут очки на родине тем россиянам, которые разделяют его убежденность в том, что именно Запад является опасным, непредсказуемым, агрессивным партнером в отношениях", - говорит он.

В глазах многих из его сторонников встреча Путина с президентом США будет выглядеть как доказательство того, что лидер России полностью оправдан в своих действиях. Они могут утверждать, что он разумно согласился работать с США по таким важным международным вопросам, как безопасность и восстановление обычных дипломатических каналов. И ему удалось это сделать, одновременно подчеркивая недостатки американского общества и защищая и оправдывая свое собственное.

Саммит также дал Путину возможность приостановить последствия ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном, так как США теперь могут неохотно вводить дополнительные экономические санкции в отношении России или делать выговор Путину за арест инакомыслящих у себя дома. Все это может быть полезно, когда в этом году в России пройдут парламентские выборы.

Короче говоря, Путин поехал в Женеву и получил именно то, что хотел. И он покинул Швейцарию с огромной дипломатической победой. Чтобы ее получить, ему достаточно было просто приехать.

Интернет-издание Euronews цитирует президента США Джо Байдена и пишет, что основой переговоров была выработка общих правил дальнейшего сосуществования и сотрудничества.

Президент США в оправдание необходимости этой встречи заявил, что ничто не может заменить личные переговоры.

По словам Байдена, демократическая легитимность исходит от людей, а не от правительства и поэтому США будут продолжать подчеркивать важность свободы прессы и свободы слова.

Что касается кибератак, президент США заявил, что составил список из 16 объектов, таких как системы энергетики и водоснабжения, которые должны быть защищены от атак. Обе стороны согласились поручить экспертам поработать над конкретным пониманием, добавил он, но теория должна подкрепляться практикой.

По словам Байдена, лидеры обсудили и другие темы, в том числе Сирию, вероятность активизации терроризма в Афганистане, Беларусь и "непоколебимую приверженность американцев суверенитету и территориальной целостности Украины".

Когда лидеры не имели согласия по каким-то вопросам, то выражали свое мнение прямо, без "гиперболической" атмосферы.

В репортаже из Женевы Кимберли Халкетт из "Al Jazeera" сказала, что Путин отклонил вопросы о подавлении оппозиции в России и вместо этого попытался сосредоточиться на внутренних беспорядках в США, сославшись на протесты "Black Lives Matter" как на тип "беспорядка", который он пытался предотвратить в России. Он также раскритиковал аресты сотен людей, штурмовавших здание Капитолия в Вашингтоне, округ Колумбия, 6 января.

"Он действительно защищал свое поведение и, казалось, уклонялся от критики, звучащей с Запада в отношении подавления демократических свобод и протестующих, и сказал, что США находится не в том положении, чтобы критиковать", - сказал Халкетт.

Путин также сказал, что Москва и Вашингтон начнут обсуждение возможных изменений в новом договоре о контроле над вооружениями после его истечения в 2026 году, добавив, что обе страны несут ответственность за ядерную стратегическую стабильность.

Подписанный в 2010 году новый договор СНВ ограничивает количество стратегических ядерных боеголовок, ракет и бомбардировщиков, которые Россия и США могут развернуть.

Путин также сказал, что Россия предоставила США исчерпывающую информацию о кибератаках и что обе стороны согласились начать "консультации по кибербезопасности".

Что касается потенциального членства Украины в НАТО, российский лидер сказал, что не о чем обсуждать по существу. Он также обвинил Киев в нарушении соглашения о прекращении конфликта между украинскими правительственными силами и пророссийскими сепаратистами на востоке Украины.

"Встреча действительно была очень продуктивной, - сказал Путин. "Это было предметно, это было конкретно. Она была нацелена на достижение результатов, и один из них раздвигал границы доверия".

Джеймс Бэйс из "Al Jazeera", репортер из Женевы, сказал, что переговоры не стали прорывом в отношениях, но, похоже, напряженность между двумя сторонами снижается. "Русские всегда хотят оставаться за столом переговоров. Они постоянные члены Совета Безопасности ООН и гордятся этим. Путину, кажется, очень комфортно в этом положении, и, похоже, ему нравится признание, которое дают ему переговоры с Байденом ".

На сайте Politico отмечается, что встреча на высшем уровне не выявила признаков прогресса в отношениях между США и Россией и дала понять, что между двумя странами мало доверия.

На двух сольных пресс-конференциях в среду вечером Байден и Путин заявили, что довольно хорошо ладили во время многочасового разговора со старшими помощниками. Тем не менее, Байден подчеркнул, что только будущие действия России могут доказать, услышал ли Путин послание, с которым американский президент отправился в Женеву.

"Было важно встретиться лично, чтобы не было ошибок или искажений в отношении того, что я хотел сообщить. Я сделал то, для чего пришел", - сказал Байден.

"Речь идет не о доверии. Речь идет о личной заинтересованности и проверке собственных интересов", - добавил он, позже цитируя "старое выражение, - "Не попробуешь - не узнаешь. Но мы скоро узнаем это".

Владимир Путин также сказал, что он "не считает, что в его отношениях с Байденом была какая-то враждебность": "Напротив, наша встреча, очевидно, была фундаментальной. Многие наши общие позиции расходятся. Но, тем не менее, я думаю, что обе стороны проявили решимость попытаться понять друг друга и попытаться сблизить наши позиции".

Общая продолжительность саммита, похоже, не оправдала ожиданий официальных лиц США, которые заранее предвидели четырех-пятичасовые дискуссии. После полуторачасовой первоначальной встречи между Байденом, Путиным и высшими дипломатами их стран их двусторонняя встреча была расширена за счет включения более широкой группы высокопоставленных чиновников из Вашингтона и Москвы.

Вернувшись домой, президент США продолжал сталкиваться с критикой со стороны республиканцев за то, что саммит, впервые предложенный Байденом, вознаграждает Путина и поднимает Россию до того же дипломатического поля, что и США. Даже некоторые демократы призывали Байдена занять более жесткую линию.

Саммит 16 июня состоялся в последний день недельной поездки Байдена в Западную Европу, во время которой союзники США по Большой семерке, НАТО и Европейский Союз тепло приветствовали его после четырех лет политики Трампа "Америка прежде всего".