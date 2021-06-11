Меркель собралась лично решить с Байденом важный вопрос по Украине - СМИ

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12:02 Сегодня Телеграф

Канцлер Германии Ангела Меркель собирается посетить США по вопросу российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом пишет немецкое СМИ Handelsblatt со ссылкой на собственные источники.

По предварительной информации, Меркель собирается в Вашингтон в июле или августе - точной даты пока нет. Этот визит станет первой поездкой канцлера Германии после победы на выборах в США Джо Байдена. Инсайдеры говорят, что лидеры государств будут обсуждать множество вопросов, ключевой из которых - "Северный поток-2".

Немецкое СМИ сообщает, что немцы выдвинули предложения, как можно разрешить конфликт. Теперь эти наработки должны быть согласованы, чтобы послужить основой для встречи Байдена и Меркель.

Отметим, что Германия хочет сделать помощь Украине более заметной. 

"Планы о превращении Украины в экспортера водорода существуют давно. Если континент хочет достичь своих климатических целей, Европе срочно необходим водород в качестве энергоносителя. Идея заключается в том, чтобы переоборудовать для этого существующую сеть газопроводов. Однако необходимы значительные инвестиции в возобновляемые источники энергии, особенно в ветроэнергетику, чтобы украинский водород можно было производить без ущерба для климата. Для этого Киеву нужна помощь", - пишет издание.

Ранее мы сообщали, что Ангела Меркель собрала делегацию для поездки в Вашингтон, которую возглавит советник канцлера по внешней политике Ян Хекер. Он вместе с советником Ларсном-Хендриком Руллером проведут встречу с советником по нацбезопасности США Джейком Салливаном и торговым представителем Кэтрин Тай.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

Германия, Ангела Меркель, США, Джо Байден, Северный поток-2.
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