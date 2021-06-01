Скачать
Вторник, 01.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Ковид-паспортизация и ажиотаж вокруг встречи Байдена с Путиным: чего ждать Украине на внешней арене в начале лета
Ковид-паспортизация и ажиотаж вокруг встречи Байдена с Путиным: чего ждать Украине на внешней арене в начале лета
Итоги дня 31 мая: суд огласил приговор Стерненко, Шария объявили персоной нон-грата в Литве
Итоги дня 31 мая: суд огласил приговор Стерненко, Шария объявили персоной нон-грата в Литве
"Коронавирус ждет": Комаровский рассказал, стоит ли ожидать возвращения Covid-19
"Коронавирус ждет": Комаровский рассказал, стоит ли ожидать возвращения Covid-19
Вот почему умер Кеннеди: приговор Стерненко за патрон насмешил сеть
Вот почему умер Кеннеди: приговор Стерненко за патрон насмешил сеть

Меркель собрала целую команду для переговоров с США по газопроводу Путина

Меркель собрала целую команду для переговоров с США по газопроводу Путина
Обновлено 07:36 Сегодня Телеграф

Канцлер Германии Ангела Меркель на этой неделе отправит с группу в Вашингтон для обсуждения спорного проекта газопровода "Северный поток - 2".

Об этом 1 июня сообщила медиа-группа Funke.

По данным сообщения, делегацию возглавит советник канцлера по внешней политике Ян Хекер, который вместе с советником Ларсном-Хендриком Руллером проведут встречу с советником по нацбезопасности США Джейком Салливаном и торговым представителем Кэтрин Тай.

Данная поездка является символом улучшения отношений между США и Германией при президенте Джо Байдене. Так, на прошлой неделе президент отказался от санкций в отношении газопровода, заявив, что он почти завершен, и этот шаг нанесет ущерб отношениям с Европой.

МИД РФ утверждает, что не откажется от транзита газа через Украину, несмотря на Северный поток 2

В мае в администрации Байдена сообщили, что компания, которая стоит за проектом, Nord Stream 2 AG, и ее директор Маттиас Варниг занимаются запрещенной деятельностью, но отказались от санкций по соображениям нацбезопасности. 

Трубопровод протяженностью 1230 км, по которому природный газ РФ будет поступать в Германию, уже много лет является основным источником трений в трансатлантических отношениях, поскольку США утверждают, что этот трубопровод может дать Кремлю новые рычаги воздействия на его союзников в Европе.

Со слов Функе, визит делегации снимет напряженность, сохраняющуюся между странами. Одной из проблем, которые не решили, являются введенные экс-президентом Дональдом Трампом налоги на импорт стали и алюминия из Европы, которые еще действуют.

Напомним, что ранее посол Украины в ФРГ рассказал, почему у "Северного потока 2" становится больше противников в Германии.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 115

Все по теме:

Ангела Меркель, США, Россия, Северный поток-2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Полез через двойную сплошную: "министр ДНР" устроил ДТП в Донецке (фото)
02 "Быдлота блин": отрицавший коронавирус "слуга народа" набросился на журналистов из-за неправильной парковки
03 За плечами было более тысячи полетов: в России насмерть разбился парашютист (видео момента)
04 Под Одессой бомж изнасиловал 8-летнюю девочку (фото и видео)
05 Под Киевом отец "сдавал" дочек знакомым и режиссировал с ними детское порно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Журналисты раскрыли новые детали переговоров Медведчука и главарей боевиков (видео)
Журналисты раскрыли новые детали переговоров Медведчука и главарей боевиков (видео)
&quot;Е**ло ей надо разбить&quot;: в Ужгороде агрессивный пассажир маршрутки избил женщину с ребенком (видео)
"Е**ло ей надо разбить": в Ужгороде агрессивный пассажир маршрутки избил женщину с ребенком (видео)
&quot;Морские сопли&quot; захватили побережье Турции (фото, видео)
"Морские сопли" захватили побережье Турции (фото, видео)
Какой праздник 1 июня: народные приметы и запреты
Какой праздник 1 июня: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь