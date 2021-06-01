Меркель собрала целую команду для переговоров с США по газопроводу Путина

Канцлер Германии Ангела Меркель на этой неделе отправит с группу в Вашингтон для обсуждения спорного проекта газопровода "Северный поток - 2".

Об этом 1 июня сообщила медиа-группа Funke.

По данным сообщения, делегацию возглавит советник канцлера по внешней политике Ян Хекер, который вместе с советником Ларсном-Хендриком Руллером проведут встречу с советником по нацбезопасности США Джейком Салливаном и торговым представителем Кэтрин Тай.

Данная поездка является символом улучшения отношений между США и Германией при президенте Джо Байдене. Так, на прошлой неделе президент отказался от санкций в отношении газопровода, заявив, что он почти завершен, и этот шаг нанесет ущерб отношениям с Европой.

В мае в администрации Байдена сообщили, что компания, которая стоит за проектом, Nord Stream 2 AG, и ее директор Маттиас Варниг занимаются запрещенной деятельностью, но отказались от санкций по соображениям нацбезопасности.

Трубопровод протяженностью 1230 км, по которому природный газ РФ будет поступать в Германию, уже много лет является основным источником трений в трансатлантических отношениях, поскольку США утверждают, что этот трубопровод может дать Кремлю новые рычаги воздействия на его союзников в Европе.

Со слов Функе, визит делегации снимет напряженность, сохраняющуюся между странами. Одной из проблем, которые не решили, являются введенные экс-президентом Дональдом Трампом налоги на импорт стали и алюминия из Европы, которые еще действуют.

Напомним, что ранее посол Украины в ФРГ рассказал, почему у "Северного потока 2" становится больше противников в Германии.