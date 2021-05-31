Путинский газопровод не поможет? Россия хочет продолжать перебрасывать газ через Украину

Строительство "Северного потока-2" не повлияет на транзит российского газа через Украину, пока действуют соответствующие договоренности.

Об этом заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

"У нас нет задачи приостановить поставку газа через Украину", - заверил он.

При этом в российском МИД добавили, что Москва не будет использовать энергетику и природные ресурсы для шантажа и давления.

"…Если есть потребность в российском газе в тех или иных регионах Европы, то этот газ будет надежно и предсказуемо идти потребителям", - уточнил Биричевский.

Как сообщалось ранее, 20 мая США отменили санкции против компании-оператора "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG.

В МИД Украины заявили, что это еще не значит, что Россия победила.