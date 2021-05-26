Бывшая советница Коболева оценила ситуацию с "Северным потоком-2" для Украины

Советник главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Лана Зеркаль, написавшая заявление об увольнении с занимаемой должности, считает, что Украина еще может поправить свое положение из-за строительства "Северного потока-2".

Как именно – она рассказала "НВ".

"Для этого важна активная и скоординированная работа всех, кому важна независимая и развивающаяся европейским путем Украины", - сказала Зеркаль, отметив, что без активного подключения к проблеме президента и объединения усилий всех международных союзников не обойтись.

При этом она напомнила, что на данный момент ситуация очень непростая.

"Много лет Нафтогаз объединял всех, кто был готов отстаивать интересы Украины в этом вопросе. Это позволило получить отсрочку запуска Северного потока-2 более чем на год и сохранило Украине почти 3 млрд долларов дохода от газотранспортной системы. Я искренне верю, что сейчас окно возможностей для Украины еще не закрыто", - резюмировала она.

Как сообщал "Телеграф", новые санкции США, касающиеся строительства газопровода "Северный поток - 2", ударили по четырем российским компаниям и 13 судам, участвующих в проекте. Интересно, что вопрос по этим санкциям висел в воздухе до последнего. Так, еще 20 мая Администрация Байдена обратилась к Конгрессу США с предложением снять санкции против строительства важного для России трубопровода "Северный Поток-2".