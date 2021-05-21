США решили все же не давать заднюю по "Северному потоку 2": что известно

В американском Сенате появился новый законопроект санкций против всех участников стройки трубопровода РФ "Северный поток-2".

Об этом 20 мая сообщил The Hill.

Сообщается, что закон приняли для защиты благосостояния США путем увеличения санкций против РФ и компании "Nord Stream 2 AG", которая занимается строительством газопровода, а также ее гендиректора Маттиаса Варнига и субподрядчиков.

Отметим, что соавторы законопроекта назвали "ошибочной" данную стратегию президента США Джо Байдена, касательно частичных санкций и призвали остановить проект.

Напомним, что 20 мая в администрации Байдена предложили Конгрессу США снятие санкций со строительства трубопровода РФ "Северный Поток-2".

20 мая президент Украины Владимир Зеленский выразил опасения от том, что США могут снять санкции с "Северного потока 2" и в таком случае Джо Байден проиграет.