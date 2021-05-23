Поражение украинской дипломатии: эксперт оценил отказ США от новых санкций против России

Решение США приостановить санкции против "Северного потока - 2" является поражением украинской дипломатии.

Такое мнение в эфире на телеканале "Украина 24" высказал эксперт-международник Илия Куса.

По мнению Кусы, газопровод достроят: "Это не поражение американской дипломатии, это поражение украинской дипломатии. В заявлении Госдепа было сказано, что дипломатия свои цели выполнила. Для них "Северный поток-2" – это про отношения с Германией".

Кроме того, внешняя политика США касается союзников они хотят сохранить с ними отношения и они это сделали, а Байден выполнил одну из своих внешнеполитических задач.

"То, что нам от этого плохо, не означает, что это плохо для американцев. Поэтому проецировать наш проигрыш на них не стоит – это иллюзия и самообман", - добавил Куса.

Напомним, санкции США, касающиеся строительства газопровода "Северный поток - 2", ударили по четырем российским компаниям и 13 судам, участвующих в проекте.