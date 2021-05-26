Кулеба сделал решительное заявление насчет борьбы с "Северным потоком-2"

Приостановку санкций США против оператора газопровода "Северный поток-2" AG 20 мая, не означает победу России в борьбе за его строительство, поскольку работы еще не закончены.

Такое мнение во время высказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Ничто не завершено, пока оно не завершено на 100%, и, кстати, я об этом говорил во время нашей встречи госсекретарю Блинкену. И второе: ничто не проиграно, пока игра не завершилась", - пояснил свою позицию министр.

В то же время Кулеба не стал скрывать, что благодаря такому решению американской администрации, достроить "Северный поток-2" России будет явно проще.

"До тех пор, пока газ не потек по "Северному потоку-2", мы будем бороться за защиту наших интересов", - добавил он.

Как сообщал "Телеграф", несмотря на отмену санкций против Nord Stream 2 AG, буквально 21 мая Администрация Байдена ввела санкции против четырех российских компаний и 13 судов, участвующих в проекте. Интересно, что вопрос по этим санкциям висел в воздухе до последнего. Так, накануне Администрация Байдена обратилась к Конгрессу США с предложением снять санкции против строительства важного для России трубопровода "Северный Поток-2".