Германия может изменить позицию по "Северному потоку-2": озвучен оптимистичный прогноз

Немецкие политики все чаще высказываются против завершения строительства российского газопровода "Северный поток 2".

Об этом рассказал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью Berliner-Zeitung.

По его словам, партия "Союз 90/Зеленые" выступают категорически против этого газопровода и не могут уступить эту позицию не потеряв авторитетности.

Кроме того против "СП2" выступила и партия СвДП (Свободные демократы), да и в партии Ангелы Меркель ХДС тоже нет консенсуса по данному вопросу, отметил Мельник.

"Противников становится все больше, и для нас "Северный поток - 2" еще не закончен", - сказал посол, добавив, что после выборов ситуация может поменяться.

По его словам, украинский транзит оказывал стабилизирующий эффект на отношения между Украиной, Германией и Россией, а его потеря может обернуться новой интервенцией РФ.

Как сообщалось ранее, в России заявили, что введение в эксплуатацию "Северного потока 2" позволит экономить до $1 млрд в год.