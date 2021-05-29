Германия может изменить позицию по "Северному потоку-2": озвучен оптимистичный прогноз

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18:36 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Немецкие политики все чаще высказываются против завершения строительства российского газопровода "Северный поток 2". 

Об этом рассказал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью Berliner-Zeitung.

По его словам, партия "Союз 90/Зеленые" выступают категорически против этого газопровода и не могут уступить эту позицию не потеряв авторитетности. 

Кроме того против "СП2" выступила и партия СвДП (Свободные демократы), да и в партии Ангелы Меркель ХДС тоже нет консенсуса по данному вопросу, отметил Мельник. 

"Противников становится все больше, и для нас "Северный поток - 2" еще не закончен", - сказал посол, добавив, что после выборов ситуация может поменяться. 

По его словам, украинский транзит оказывал стабилизирующий эффект на отношения между Украиной, Германией и Россией, а его потеря может обернуться новой интервенцией РФ. 

Как сообщалось ранее, в России заявили, что введение в эксплуатацию "Северного потока 2" позволит экономить до $1 млрд в год.  

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,765

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Германия, Украина, Россия, Андрей Мельник, Северный поток-2.
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