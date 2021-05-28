Стало известно, сколько денег будет экономить "Газпром" благодаря "Северному потоку-2"

В России говорят, что газопровод "Северный поток-2" при полной загрузке позволит экономить до $1 млрд (27,9 млрд грн.) в год на транспортировке газа в Европу. Еще $500 млн (13,7 млрд. грн) экономии ожидается от "Турецкого потока".

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник "Газпрома" во время телефонной конференции с инвесторами, пишет ТАСС.

Таким образом полная загрузка обоих газопроводов, идущих в обход Украины позволит компании экономить $1,5 млрд.

Впрочем, в самой компании пока считают преждевременными разговоры о сроках завершения строительства "Северного потока 2", но отмечают, что он будет построен и введен в эксплуатацию.

Как сообщалось ранее, 20 мая США отменили санкции против компании-оператора "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG.

В МИД Украины заявили, что это еще не значит, что Россия победила.