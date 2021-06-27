"Реальность выглядит иначе": в Германии ответили Зеленскому насчет вступления Украины в ЕС и НАТО

Кандидаты в канцлеры Германии Армин Лашет и Олаф Шольц пока не могут говорить о вступлении Украины в ЕС и НАТО.

Об этом 27 июня сообщили Deutsche Welle.

Оба кандидата считают, что не могут пока говорить о вступлении Украины в ЕС и НАТО.

Со слов Армина Лашета, говоря об Украине и ЕС с НАТО можно дать легкомысленные обещания, в то время как "реальность выглядит иной". Он также уверен, что говоря об Украине, нужно сперва создать такие же правовые нормы, как и на западе Европы. При этом Лашет отклонил возможность поставить в Украину оружие из Германии.

Тем временем Шольц считает, что ЕС требуется провести реформы, а членство Украины в НАТО пока не обсуждалось.

В свою очередь кандидат Анналена Бербок призвала ФРГ помочь в разминировании территорий на востоке Украины.

Напомним, что ранее Зеленский задал ряд вопросов по поводу членства Украины в ЕС и НАТО кандидатам на пост канцлера Германии.