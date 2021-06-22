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Меркель пригласила Зеленского приехать в Берлин в ближайшее время: что об этом известно

Меркель пригласила Зеленского приехать в Берлин в ближайшее время: что об этом известно
Обновлено 19:29 Сегодня Телеграф

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель,  в ходе которого она пригласила украинского гаранта в Берлин.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Меркель отметила, что поводом для встречи станет обсуждение ряда вопросов двусторонних отношений Украины и Германии и процесса мирного урегулирования на Донбассе.

В свою очередь, Зеленский в ответ подтвердил свое предложение посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Собеседники отметили особенность сегодняшней даты – Дня скорби и чествования памяти жертв войны в Украине, подчеркнув важность исторической ответственности за преступления нацизма на территории нашего государства и сохранения памяти о человеческих жертвах.

"Наш разговор проходит в особенную дату (День скорби – 22 июня, - Авт.). Мир должен сделать все, чтобы такие трагедии больше никогда не повторялись", – отметил Президент Украины.

В своем Twitter Зеленский уточнил, то визит в Берлин оговорен на 12 июля.

Как сообщал "Телеграф", ранее президент Украины Владимир Зеленский в пятницу 16 апреля посетил Париж, где провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Тогда же к разговору присоединилась и Меркель.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Ангела Меркель, Берлин, Встречи, Владимир Зеленский.
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