Меркель пригласила Зеленского приехать в Берлин в ближайшее время: что об этом известно

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого она пригласила украинского гаранта в Берлин.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Меркель отметила, что поводом для встречи станет обсуждение ряда вопросов двусторонних отношений Украины и Германии и процесса мирного урегулирования на Донбассе.

В свою очередь, Зеленский в ответ подтвердил свое предложение посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Собеседники отметили особенность сегодняшней даты – Дня скорби и чествования памяти жертв войны в Украине, подчеркнув важность исторической ответственности за преступления нацизма на территории нашего государства и сохранения памяти о человеческих жертвах.

"Наш разговор проходит в особенную дату (День скорби – 22 июня, - Авт.). Мир должен сделать все, чтобы такие трагедии больше никогда не повторялись", – отметил Президент Украины.

В своем Twitter Зеленский уточнил, то визит в Берлин оговорен на 12 июля.

В особливу дату поговорив з канцлером #Німеччини Ангелою #Меркель про те, що світ має зробити все, аби такі трагедії, як Друга світова війна, не повторювалися. Вдячний за запрошення відвідати 12 липня Берлін для обговорення актуальних безпекових питань та питань співпраці.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 22, 2021

Как сообщал "Телеграф", ранее президент Украины Владимир Зеленский в пятницу 16 апреля посетил Париж, где провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Тогда же к разговору присоединилась и Меркель.