Первые подробности встречи Зеленского и Макрона: к разговору президентов присоединилась Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу 16 апреля посетил Париж, где провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом Зеленский рассказал после встречи, брифинг для прессы транслировался пресс-службой ОПУ в Фейсбук.

Во время встречи обсуждались вопросы Донбасса и российской угрозы.

Встреча происходила в формате тет-а-тет и длилась дольше, чем было запланировано. Также после встречи стало известно, что к разговору присоединялась канцлер Германии Ангела Меркель.

Зеленский заявил, что с Меркель обсуждал исключительно ситуацию на Востоке Украины. Тот же вопрос обсуждали и с Макроном, но помимо этого также говорили о вхождении Украины в НАТО.

О том, что Зеленский хотел показать Путину своим визитом во Францию, читайте в материале "Телеграф": Никакой дружбы трех: назван главный месседж переговоров Зеленского с Макроном и Меркель.