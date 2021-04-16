Никакой дружбы трех: назван главный месседж переговоров Зеленского с Макроном и Меркель

В пятницу, 16 апреля, президент Украины Владимир Зеленский посетит Париж, чтобы встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Появилась информация, что на встрече будет присутствовать и канцлер Германии Ангела Меркель. Правда, в видео-формате.

О том, чего ожидать от встречи и как на то или иное решение может отреагировать Россия, «Телеграфу» рассказали эксперты.

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно уверена, что для Украины важно иметь публичную поддержку со стороны партнеров по нормандскому формату - Франции и Германии. Особенно после того, как ранее состоялся онлайн разговор Путина с Меркель и Макроном.

«В РФ тот факт пытались преподнести как нормандский формат без Украины. Хоть по факту это было общение лидеров России, Франции и Германии по ряду тем, в том числе – по неудобной для Путина теме Навального. А в общем пакете обсуждался уже и Донбасс. Но российским пропагандистами важно было подать всё так, будто Украину обсуждают без Украины, - поясняет Олеся Яхно. – Зеленскому же важно сейчас показать, что мы тоже проводим встречу в формате трех, что за нас без нас ничего не решают. И это - главный смысл, главный меседж, который подаст сегодняшняя встреча в Париже».

По мнению аналитика, все позиции уже обговорены, так что ничего нового в ходе этих переговоров не будет.

«Предполагаю, мы услышим традиционные заявления со стороны лидеров Франции и Германии о важности мирного урегулирования конфликта, о поддержке территориальной целостности Украины. Хотелось бы, чтобы прозвучали какие-то вещи по нашей интеграции в НАТО, в ЕС. Но основное в сегодняшней встрече – демонстрационный эффект, - подчеркивает Олеся Яхно. - Показать, что Россия не хочет встречаться на уровне четверки глав государств в рамках нормандского формата. Показать, что нет никакой дружбы трех против Украины, как это пытались разгонять российских пропагандисты. Нам важно показать, что дружат как раз Украина, Германия и Франция, а РФ не хочет принимать в переговорах участия. Ну, а решения на такого уровня встречах, думаю, прорабатываются еще до того, как они состоятся. Так что сенсаций не ожидаю».

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова считает, что визит Зеленского в Париж выглядит как экспресс-встреча.

«Всё это явно готовилось быстро. Учитывая, что мы живем в век пандемии, контакты максимально переводятся в онлайн формат. Но президент Украины летит во Францию, да еще и с супругой. Там будет официальный обед, встреча первых леди. Но когда готовится заранее визит главы государства, должны готовиться и какие-то международные договоренности, встречи, мероприятия культурно-общественного толка. То есть, программа должна быть гораздо шире, насыщеннее. А тут всё сжато, на скорую руку. Такой формат бывает, когда вписывают в распорядок дня президента принимающей стороны что-то экстренное, - поясняет Александра Решмедилова. - Но если бы было что-то действительно важное, то та же Меркель могла бы прибыть в Париж, который не так далеко от Берлина, а не выходить по видеосвязи, как планируется».

По мнению Александры Решмедиловой, нельзя называть предстоящую встречу «урезанным нормандским форматом». Она подчеркивает, что любые конфигурации без полной четверки – это не нормандский формат.

«Напомню, что когда говорили «на троих» Меркель, Макрон и Путин, тематика была гораздо шире, чем конфликт на Донбассе, ситуация на украино-российской границе. У нас же почему-то акценты делают именно на этом. Между тем, посол Франции в Украине Этьен де Понсен уверяет, что Макрон и Зеленский планируют обсудить не только стягивание войск РФ к украинской границе, но и судебную реформу в Украине. С моей точки зрения, могли бы поднять и тему вакцинации – очень проблематичную для нашей страны. Тут бы точно не помешала поддержка лидеров ЕС», - отмечает Александра Решмедилова.

Также эксперт акцентирует, что Меркель, которая готовится сложить канцлерские полномочия, уже не особо интересуется нормандским форматом. Потому, возможно, активизировался Макрон, которого к этому подталкивали и соответствующие призывы со стороны официальных лиц Украины, включая главу МИД Дмитрия Кулебу.

«Был посыл, чтобы больше инициативы исходило от официального Парижа. Ну, вот, пожалуйста. Но Макрон и раньше пытался предлагать те или иные варианты, - напоминает аналитик. - Был даже некий «план Макрона» по Донбассу, еще при президентстве Порошенко.

Но ничего из этого не вышло. И не факт, что те инициативы, которые он может предложить сейчас, будут восприняты официальным Киевом. Как и не факт, что возможные предложения Макрона и Меркель не согласованы с РФ. Та же горькая пилюля для Украины, только не из рук Кремля. Напомню, что российской прессой уже были слиты некие мирные кластеры по Донбассу, якобы разработанные Францией и Германией. И в Украине от них оказались не в восторге».

Александра Решмедилова не прогнозирует каких-то «больших сделок» и громких заявлений по итогам сегодняшних переговоров. Скорее - сухие формулировки и общие фразы.

Встреча в Париже проходит на фоне наращивания российского военного присутствия в оккупированном Крыму и на границе с Украиной.

Эту тему уже затронул 13 апреля президент США Джо Байден во время телефонной беседы с президентом РФ Владимиру Путиным, которого он недавно назвал убийцей, а 15 апреля всё тот же Байден ввел серьезный пакет санкций против России.

Союзники США по НАТО поддержали их, подчеркнув, что Кремль нарушает суверенитет Украины, осуществлял вмешательство в выборы в США и злонамеренную деятельность в киберпространстве.