"Утихомирил" Путина: Байден ввел новые санкции против России

Президент США Джо Байден ввел очередной пакет санкций против России, которым ввел сразу несколько ограничений.

Об этом говорится в соответствующем документе, размещенном на сайте Белого Дома.

В частности, США запрещают приобретать новые российские облигации, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином после 14 июня 2021 года. Также накладывается запрет на выдачу ссуд в любой валюте, в том числе в рублях, любым российским финучреждениям (ЦБ, ФНБ или Минфину).

Кроме того:

из США вышлют около 10 российских дипломатов

Введены санкции против 32 юридических и физических лиц, осуществляющих направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года, а также другие акты дезинформации и вмешательства.

Наложены санкции на восемь физических и юридических лиц, связанных с продолжающейся российской оккупацией и репрессиями в Крыму.

"Трансатлантическое сообщество единодушно поддерживает Украину против односторонних провокаций России вдоль Линии соприкосновения на востоке Украины, в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины, а также соглашается с необходимостью немедленного прекращения Россией наращивания военной мощи и подстрекательской риторики", - говорится в сообщении.

Подробнее об этом, читайте в материале "Телеграфа": Байден поставил вилку: как санкции США против РФ изменят расклад в мире и где тут выгода для Украины.