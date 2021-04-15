"Утихомирил" Путина: Байден ввел новые санкции против России

Президент США Джо Байден ввел очередной пакет санкций против России, которым ввел сразу несколько ограничений.
Об этом говорится в соответствующем документе, размещенном на сайте Белого Дома.
В частности, США запрещают приобретать новые российские облигации, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином после 14 июня 2021 года. Также накладывается запрет на выдачу ссуд в любой валюте, в том числе в рублях, любым российским финучреждениям (ЦБ, ФНБ или Минфину).
Кроме того:
"Трансатлантическое сообщество единодушно поддерживает Украину против односторонних провокаций России вдоль Линии соприкосновения на востоке Украины, в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины, а также соглашается с необходимостью немедленного прекращения Россией наращивания военной мощи и подстрекательской риторики", - говорится в сообщении.
Подробнее об этом, читайте в материале "Телеграфа": Байден поставил вилку: как санкции США против РФ изменят расклад в мире и где тут выгода для Украины.