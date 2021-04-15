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Четверг, 15.04.2021
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"Утихомирил" Путина: Байден ввел новые санкции против России

"Утихомирил" Путина: Байден ввел новые санкции против России
15:32 Сегодня Телеграф

Президент США Джо Байден ввел очередной пакет санкций против России, которым ввел сразу несколько ограничений.

Об этом говорится в соответствующем документе, размещенном на сайте Белого Дома.

В частности, США запрещают приобретать новые российские облигации, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином после 14 июня 2021 года. Также накладывается запрет на выдачу ссуд в любой валюте, в том числе в рублях, любым российским финучреждениям (ЦБ, ФНБ или Минфину).

Кроме того:

  • из США вышлют около 10 российских дипломатов
  • Введены санкции против 32 юридических и физических лиц, осуществляющих направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года, а также другие акты дезинформации и вмешательства.
  • Наложены санкции на восемь физических и юридических лиц, связанных с продолжающейся российской оккупацией и репрессиями в Крыму.

"Трансатлантическое сообщество единодушно поддерживает Украину против односторонних провокаций России вдоль Линии соприкосновения на востоке Украины, в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины, а также соглашается с необходимостью немедленного прекращения Россией наращивания военной мощи и подстрекательской риторики", - говорится в сообщении.

Подробнее об этом, читайте в материале "Телеграфа": Байден поставил вилку: как санкции США против РФ изменят расклад в мире и где тут выгода для Украины.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Россия, Крым, Санкции, Джо Байден, Аннексия Крыма.
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