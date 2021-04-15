США вводят новые санкции против России: за что накажут в этот раз

В США планируют ввести новые санкции против госдолга РФ из-за ряда кибератак и дезинформации во время предвыборной кампании.

Об этом 14 апреля сообщили The New York Times.

По данным The Wall Street Journal США расширят ограничения для финучреждений и они не смогут купить гособлигации в ЦБ РФ, Минфина и ФНБ после 14 июня.

По информации Bloomberg, ограничения введут в ответ на кибератаки РФ через программное обеспечение компании SolarWinds и вмешательство в выборы.

Под новые санкции попадут как физические, так и юридические лица, туда войдут и должностные лица и правительстве и разведке, а также множество организаций и компаний, и СМИ, которые распространяли фейки во время предвыборной кампании.

Из США также могут выслать 10 дипломатов РФ.

В свою очередь в Кремле неоднократно отрицали обвинения во вмешательстве в американские выборы и в кибератаках.

Напомним, что ранее "Роскосмос" лишился контрактов на запуски иностранных спутников из-за американских санкций.