"Подлые американские санкции": глава "Роскосмоса" обвинил США в срыве контрактов на запуски спутников

"Роскосмос" остался без контрактов на запуски иностранных спутников из-за американских санкций.

Об этом 12 апреля рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

По его словам, есть ряд заказчиков, которые хотели лететь на ракетах РФ, но санкции им помешали.

Отметим, что 21 декабря 2020 года в США ввели ограничения к 45 компаниям РФ, в списке которых оказались и "Роскосмос" и центр "Прогресс" и ЦНИИмаш.

Теперь эти компании не могут покупать товары и технологии у США.

В свою очередь Рогозин назвал такие действия Америки "глупыми и незаконными". С его слов ЦНИИмаш является главный институтом отрасли в составе которого находится центр по управлению МКС, где находятся специалисты NASA.

Напомним, что ранее "Телеграф" в своей инфографике рассказал о главных цифра и фактах об космической отрасли в Украине.