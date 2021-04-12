Почти 140 запусков ракет и 15 предприятий: какой историей может похвастаться украинская космонавтика (инфографика)

Несмотря на то, что со времен СССР космическая отрасль в стране почти не изменилась, Украина успела запустить почти 140 ракет в космос, а 15 предприятий и по сей день работают в данной сфере.

Об этом говорится в статье "Телеграфа".

Несмотря на то, что популярные успехи украинцев в космосе остались в прошлом, множество открытий кораблестроителей Сергея Королева и Валентина Глушко превзойти никто не смог. Именно они заложили фундамент не только советской, а и мировой космической отрасли.

Первый украинец, который побывал в космосе, был Павел Попович, управлявший аппаратом "Восток-4" в августе 1962 года.

Независимость же принесла Украине нового космонавта - Леонида Каденюка, который полетел в составе миссии США в 1997 году.

Кроме людей Украина запускала на орбиту и искусственные спутники. Например, КБ "Южное" создало проекты на более чем 4 сотни аппаратов, большая часть из которых была запущена в советское время.

Украинский космос в цифрах:

138 ракетоносителей с 1991 по 2020,

2,7 млн грн - прибыль космической отрасли в 2020,

30 стран закупали оборудование в 2020,

около 16 тысяч человек работает в космической отрасли,

12 международных проектов и миссий за прошедший год,

15 предприятий работают в космической индустрии.

Напомним, что самыми популярными спутниками в независимой Украине были "Сич", ракетоносители "Маяк", "Зенит", "Днепр", "Циклон", проекты "Океан-О", "Микрон", АУОС и другие, которые проектировали в СССР. За прошедшие 30 лет данная отрасль почти не менялась, сохранив советский облик. Это позволило сохранить множество предметов наследия СССР, но также мешало развитию.