"Дестабилизирующее поведение": ведущие страны Запада поддержали санкции США против России

Сегодня, 15 апреля, союзники США по НАТО поддержали последний раунд санкций США в отношении России. Как сообщает агентство "Ройтерс", мир осудил Москву за наращивание российских войск вдоль границы с Украиной.

"Россия продолжает демонстрировать устойчивую модель дестабилизирующего поведения", - говорится в заявлении всех 30 союзников по НАТО.

Также в документе говорится о том, что Кремль нарушает суверенитет Украины, осуществлял вмешательство в выборы в США и злонамеренную деятельность в киберпространстве.

Отметим, что американский лидер Джо Байден уже издал указ, который запрещает финансовым учреждениям США участвовать в первичном рынке государственных долговых обязательств России с 14 июня. Мир призывает Россию вывести свои войска от границы с Украиной.

Напомним, президент США Джо Байден ввел очередной пакет санкций против России, которым ввел сразу несколько ограничений.