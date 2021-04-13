Выяснились важные детали предстоящей встречи Зеленского и Макрона

Владимир Зеленский встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном в пятницу, 16 апреля. Поводом для переговоров станет эскалация военного конфликта на Донбассе и переброска российской техники и вооруженных сил к границам Украины.

Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

Встреча пройдет в Елисейском дворце. Отметим, Макрон и Зеленский уже встречались в декабре 2019 года в рамках урегулирования войны на Донбассе. Позже в тот же день, 9 декабря, состоялась встреча глав государств нормандской четверки – Украины, Франции, Германии и России.

Добавим, что 30 марта Эммануэль Макрон провел видеоконференцию с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным в рамках представителей "нормандской четверки". При этом Украину на встречу не пригласили. Позже пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель объяснила, как Киев воспринял эту ситуацию.

Подробнее о том, как именно может пройти встреча Зеленского и Макрона, читайте в материале "Телеграфа": Макрон может помочь Зеленскому: чего ожидать от встречи президентов Франции и Украины.