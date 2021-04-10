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Макрон может помочь Зеленскому: чего ожидать от встречи президентов Франции и Украины

Макрон может помочь Зеленскому: чего ожидать от встречи президентов Франции и Украины
15:27 Сегодня Телеграф

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит Францию. Там у него запланирована встреча с президентом Эммануэлем Макроном. Даст ли эта встреча новое дыхание мирным переговорам по Донбассу, где обстановка накалилась, как и на украино-российской границе? Готовы ли европейцы охладить пыл России?

«Телеграф» разбирал ситуацию с экспертами. 

Эксперт Международного института демократий Евгений Дикий считает, что встреча Зеленского с Макроном не даст прогресса в урегулировании российско-украинского конфликта на Донбассе, поскольку российская сторона пока разыгрывает карту эскалации конфликта и в ближайшее время явно не намерена от этого отказываться.

«Однако встреча может дать новые аргументы нашим западным союзникам для давления на Москву, - отмечает эксперт. - Новые доказательства того, что именно российская сторона ответственна за срыв мирных договоренностей и за блокирование мирного процесса. Тогда как украинская сторона придерживается своих обязательств».

Евгений Дикий резюмирует: в краткосрочной перспективе переговоры лидеров Украины и Франции ничего дать не могут, но стратегически они нужны как часть долгосрочной политики сдерживания и международной изоляции РФ.

Руководитель Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко не питает больших иллюзий касательно грядущей встречи Зеленского с Макроном в части влияния на РФ.

«Очевидно, что Кремль всеми силами показывает якобы несостоятельность Нормандского формата. Публично известен отказ России продолжать консультации на запрос украинской стороны. Тем не менее, даже уловка в виде видеоконференции тройки без Украины обернулась против самой России, - отмечает Игорь Чаленко. - Во время последнего видеообщения Макрона с Путиным при участии канцлера ФРГ Меркель руководители Франции и Германии ясно дали понять, что именно Россия несет прямую ответственность за нарушение режима прекращения огня и неисполнение Минских договоренностей. Это фактически следует из официального релиза Елисейского дворца. Также очевидным является и то, что Берлин с Парижем негативно восприняли слив в российские СМИ закрытых материалов по мирному плану».

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По мнению руководителя ЦАС, сегодня, в период наибольшей концентрации российских войск в Крыму и вокруг украинских границ с 2014 года, необходимо использовать весь дипломатический инструментарий для деэскалации ситуации и возвращению хотя бы к режиму прекращения огня, который показал свою эффективность в прошлом году.

«Зеленский де-факто исполняет свое обещание о проведении двусторонних консультаций со странами-участниками нормандской четверки. Конечно, это никоим образом не замена самого Нормандского формата, но возможность синхронизировать действия для противодействия деструктивным действиям Москвы, - подчеркивает Игорь Чаленко. - Данный визит Зеленского в Париж может быть отличным поводом приобщить к общению коммуникационными средствами фрау Меркель. Об инициировании такого разговора троих, напомню, заявил в интервью заместитель главы ОПУ Игорь Жовква.

Тем не менее, для остужения пыла России одних публичных заявлений недостаточно. По моему мнению, необходима единая позиция Германии, Франции и Украины в вопросе достройки «Северного потока-2. Не думаю, что для кого-то будет открытием связь этих двух тем. К слову, недавно Франция призвала правительство ФРГ отказаться от строительства Северного потока-2».

Отметим, что 30 марта Эммануэль Макрон провел видеоконференцию с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным в рамках представителей "Нормандской четверки". При этом Украину на встречу не пригласили. Позже пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель объяснила, как Киев воспринял эту историю.

 Напомним, Макрон и Зеленский уже встречались в декабре 2019 года в рамках урегулирования войны на Донбассе. Позже в тот же день, 9 декабря, состоялась встреча глав государств нормандской четверки – Украины, Франции, Германии и России.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Евгений Дикий, Игорь Чаленко.
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