Встреча Макрона и Зеленского в Париже: о чем говорили

Новости Украины:Макрон ознакомил Зеленского со сценарием и форматом проведения переговоров в "нормандском формате".

Президент Франции Эммануэль Макрон ознакомил президента Украины Владимира Зеленского со сценарием и форматом проведения переговоров в "нормандском формате".

Об этом сообщает Офис президента Украины в Facebook.

"Завершилась двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Это была первая двусторонняя встреча в рамках переговоров, запланированных сегодня для наработки видения завершения войны на Донбассе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что президент Франции как принимающая сторона, ознакомил Зеленского со сценарием и форматом проведения переговоров.

Ожидается, что после встречи с Макроном Зеленский проведет двусторонние переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, а затем начнется саммит лидеров Украины, Германии, Франции и России в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Как сообщалось ранее, сегодня, 9 декабря, в Париже президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин проведут встречу в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на Донбассе.

Зеленский на переговорах намерен в первую очередь поднять вопросы возвращения пленных, прекращения огня и вывода бандформирований с территории Донбасса.