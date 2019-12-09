"Нормандский саммит": Зеленский встретился с Меркель

Новости Украины:В Елисеевском дворце проходит встреча Зеленского с Меркель.

В Елисейском дворце в Париже в рамках Норманнского саммита проходит встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Об этом сообщает Офис президента на странице в Твиттере в понедельник.

"Проходит двухстороння встреча президента Украины Владимира Зеленского и и канцлера Германии Ангелы Меркель в рамках Нормандского саммита в Париже", - сказано в сообщении.

Триває двостороння зустріч Президента @ZelenskyyUa та канцлера Ангели Меркель у рамках Нормандського саміту в Парижі. — Офіс Президента (@APUkraine) December 9, 2019

Сегодня, 9 декабря, лидеры стран "нормандской четверки" – президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и глава России Владимир Путин проведут встречу в Париже.

Переговоры состоятся в Елисейском дворце. Саммит начнется в 17:00, а совместная конференция участников начнется в 20:00 по киевскому времени.