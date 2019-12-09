Скачать
Понедельник, 09.12.2019
Встреча нормандской четверки в Париже: онлайн-трансляция (Фото, Видео)
Встреча нормандской четверки в Париже: онлайн-трансляция (Фото, Видео)
Под ОПУ продолжается акция "Варта на Банковой": в МВД отчитались о ситуации
Акция "Варта на Банковой": в МВД отчитались о ситуации
Американский тренер: Отдайте пояса Усику
Американский тренер: Отдайте пояса Усику
Объявлены претенденты на премию Critics' Choice Awards 2020
Объявлены претенденты на премию Critics' Choice Awards 2020

Встреча нормандской четверки в Париже: онлайн-трансляция (Фото, Видео)

Смотрите фото (9)
Встреча нормандской четверки в Париже: онлайн-трансляция (Фото, Видео)
16:15 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Лидеры Украины, Германии, Франции и России впервые за последние три года проведут встречу.

Сегодня, 9 декабря, лидеры стран "нормандской четверки" – президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и глава России Владимир Путин проведут встречу в Париже.

Переговоры состоятся в Елисейском дворце. Саммит начнется в 17:00, а совместная конференция участников начнется в 20:00 по киевскому времени.

17:00 Меркель и Путин тоже начали двустороннюю встречу.

16:40 Состав делегации Украины в Париже: президент Владимир Зеленский, глава МИД Вадим Пристайко; советник президента Руслан Днмченко; замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко; замглавы Офиса президента Юрий Костюк; замглавы Офиса президента Игорь Жовква; глава Офиса президента Андрей Богдан; первый помощник президента Сергей Шефир; помощник президента Андрей Ермак; глава СБУ Иван Баканов; министр внутренних дел Арсен Аваков; главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак; директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко; министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

16:38 В Париже ветераны войны с Россией требуют не допустить капитуляции Украины.

16:22 Началась встреча Зеленского и Макрона.

16:21 Со стороны России на переговорах с Украиной будут: глава "Газпрома" Алексей Миллер, министр энергетики РФ Александр Новак, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, помощник Путина и куратор "ЛДНР" Владислав Сурков, глава МИД России Сергей Лавров, Владимир Путин.

16:18 Интересно, что Зеленский приехал в Елисейский дворец на Рено, Меркель - на Мерседесе, Путин - на лимузине Аурус российского производства.

16:12 Последним в Елисейский дворец прибыл Владимир Путин.

16:00 Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на место переговоров.

15:50 Ангела Меркель первой прибыла в Елисейский дворец.

15:26 Президент России Владимир Путин прилетел в Париж.

Согласно графику, предоставленному журналистам в Офисе президента, Зеленский прибудет в Елисейский дворец в 14:55 по местному времени (15:55 по Киеву), где проведет переговоры с Меркель и Макроном.

График встреч (по киевскому времени):

15:50 - в Елисейский дворец прибудет Ангела Меркель;

15:55 - Владимир Зеленский прибудет в резиденцию французского президента;

16:00 - приезд Владимира Путина;

16:05 - Зеленский и Макрон проведут двухстороннюю встречу;

16:30 - Зеленский проведет переговоры с Меркель;

16:35 - Путин встретится с Макроном;

17:05 - встреча в нормандском формате;

19:45 - общая итоговая пресс-конференция по итогам переговоров.

"Нормандский формат": Пристайко озвучил требования Украины

Стороны обсудят вопросы мирного урегулирования войны на Донбассе, возвращение всех пленных украинцев, которые незаконно содержатся на оккупированных территориях и в РФ, а также вопросы проведения выборов в ОРДЛО.

Это будет первая нормандская встреча за три года.

Последний раз президенты Франции, Украины, России и канцлер Германии встречались в октябре 2016 года. С тех пор Франсуа Олланда в «четверке» сменил Эммануэль Макрон, а Петра Порошенко — Владимир Зеленский.

"Будущее Украины": чего ожидает от "нормандского саммита" Разумков

Напомним, что Папа Римский выразил поддержку Украине накануне Нормандской встречи.

Ранее сообщалось, что США накануне Нормандского саммита поддержали Украину. По итогам саммита планируют принять совместное коммюнике. Его максимально осторожный вариант ранее согласовали советники лидеров четырех стран.

Президент Владимир Зеленский за несколько дней до нормандской встречи заявлял, что рассчитывает на результативность парижских переговоров о достижении мира на Донбассе

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (9)

Все по теме:

Ангела Меркель, Париж, Франция, Владимир Путин, Владимир Зеленский, "Нормандская встреча", Эммануэль Макрон, Макрон, Нормандской четверка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вече на Майдане: в Порошенко полетели яйца (Видео)
02 Категорически противопоказано: какие продукты нельзя замораживать
03 Атомный авианосец ВМС США вошел в Средиземное море
04 На что стоит обратить особое внимание при выборе подержанного авто (Фото)
05 Погода на неделю: в Украину идет потепление с дождями мокрым снегом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине в ноябре рост цен составил 0,1%: инфляция замедляется
В Украине в ноябре рост цен составил 0,1%: инфляция замедляется
Полиция открыла дело против Богдана
Полиция открыла дело против Богдана
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (2.12 – 8.12.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Дольше слонов: гигантские черепахи помнят освоенные трюки годами
Дольше слонов: гигантские черепахи помнят освоенные трюки годами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь