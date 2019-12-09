Встреча нормандской четверки в Париже: онлайн-трансляция (Фото, Видео)

Новости Украины:Лидеры Украины, Германии, Франции и России впервые за последние три года проведут встречу.

Сегодня, 9 декабря, лидеры стран "нормандской четверки" – президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и глава России Владимир Путин проведут встречу в Париже.

Переговоры состоятся в Елисейском дворце. Саммит начнется в 17:00, а совместная конференция участников начнется в 20:00 по киевскому времени.

17:00 Меркель и Путин тоже начали двустороннюю встречу.

16:40 Состав делегации Украины в Париже: президент Владимир Зеленский, глава МИД Вадим Пристайко; советник президента Руслан Днмченко; замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко; замглавы Офиса президента Юрий Костюк; замглавы Офиса президента Игорь Жовква; глава Офиса президента Андрей Богдан; первый помощник президента Сергей Шефир; помощник президента Андрей Ермак; глава СБУ Иван Баканов; министр внутренних дел Арсен Аваков; главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак; директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко; министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

16:38 В Париже ветераны войны с Россией требуют не допустить капитуляции Украины.

16:22 Началась встреча Зеленского и Макрона.

16:21 Со стороны России на переговорах с Украиной будут: глава "Газпрома" Алексей Миллер, министр энергетики РФ Александр Новак, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, помощник Путина и куратор "ЛДНР" Владислав Сурков, глава МИД России Сергей Лавров, Владимир Путин.

16:18 Интересно, что Зеленский приехал в Елисейский дворец на Рено, Меркель - на Мерседесе, Путин - на лимузине Аурус российского производства.

16:12 Последним в Елисейский дворец прибыл Владимир Путин.

«Аурус» у Елисейского дворца: Владимир Путин приехал на саммит в нормандском формате pic.twitter.com/YQMqh55BYY — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 декабря 2019 г.

16:00 Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на место переговоров.

15:50 Ангела Меркель первой прибыла в Елисейский дворец.

Ангела Меркель первой приехала в Елисейский дворец pic.twitter.com/mEnrtV3QJP — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 декабря 2019 г.

15:26 Президент России Владимир Путин прилетел в Париж.

Владимир Путин в Париже pic.twitter.com/rbqnEcKSvs — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 декабря 2019 г.

Согласно графику, предоставленному журналистам в Офисе президента, Зеленский прибудет в Елисейский дворец в 14:55 по местному времени (15:55 по Киеву), где проведет переговоры с Меркель и Макроном.

График встреч (по киевскому времени):

15:50 - в Елисейский дворец прибудет Ангела Меркель;

15:55 - Владимир Зеленский прибудет в резиденцию французского президента;

16:00 - приезд Владимира Путина;

16:05 - Зеленский и Макрон проведут двухстороннюю встречу;

16:30 - Зеленский проведет переговоры с Меркель;

16:35 - Путин встретится с Макроном;

17:05 - встреча в нормандском формате;

19:45 - общая итоговая пресс-конференция по итогам переговоров.

Стороны обсудят вопросы мирного урегулирования войны на Донбассе, возвращение всех пленных украинцев, которые незаконно содержатся на оккупированных территориях и в РФ, а также вопросы проведения выборов в ОРДЛО.

Это будет первая нормандская встреча за три года.

Последний раз президенты Франции, Украины, России и канцлер Германии встречались в октябре 2016 года. С тех пор Франсуа Олланда в «четверке» сменил Эммануэль Макрон, а Петра Порошенко — Владимир Зеленский.

Напомним, что Папа Римский выразил поддержку Украине накануне Нормандской встречи.

Ранее сообщалось, что США накануне Нормандского саммита поддержали Украину. По итогам саммита планируют принять совместное коммюнике. Его максимально осторожный вариант ранее согласовали советники лидеров четырех стран.

Президент Владимир Зеленский за несколько дней до нормандской встречи заявлял, что рассчитывает на результативность парижских переговоров о достижении мира на Донбассе