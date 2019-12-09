"Нормандский саммит": ветераны АТО в Париже провели акцию

Новости Украины:В Париже ветераны войны с Россией требуют не допустить капитуляции Украины.

В Париже украинские ветераны войны с Россией требуют недопущения сдачи интересов нашей страны по результатам саммита в нормандском формате.

Соответствующую акцию активисты провели среди международного пула журналистов, которые сейчас собираются у Елисейского дворца, где состоится саммит.

"Мы приехали сюда, чтобы выразить беспокойство, ведь чувствуем опасность по поводу того, что будет происходить во время нормандских переговоров. Мы хотим донести всему миру позицию украинцев, которая заключается в нескольких очень простых пунктах", - заявил бывший командир полка "Азов" Максим Жорин.

Он отметил, что недопустимо на оккупированных территориях создавать так называемую "народную милицию", проводить выборы в условиях отсутствия контроля над границей. "Все это является критическим для Украины", - отметил ветеран.

Он сообщил, что участники акции, которые являются ветеранами и Вооруженных сил, и Национальной гвардии, приехали из Украины в Париж специально в день проведения саммита, ведь ситуация действительно выглядит угрожающей.

Как сообщалось ранее, 9 декабря в Париже состоится саммит с участием лидеров Франции, Украины, Германии и России.