Начало "нормандского саммита" перенесли

Новости Украины:Старт "нормандского саммита" откладывается, итоговую пресс-конференцию проведут после 22.00.

Время начала саммита в "нормандском формате" перенесли по меньшей мере на полчаса.

Анонсированное ранее на 17.00 (по Киеву) время начала саммита в "нормандском формате" перенесли по меньшей мере на полчаса.

При этом анонсированная ранее на 19.45 итоговая пресс-конференция лидеров Франции, Украины, Германии и России перенесена минимум на 22.00. Как пока неофициально сообщается, у лидеров еще будет рабочий ужин.

При этом официальные лица не могут точно прогнозировать время встречи со СМИ.

Сегодня, 9 декабря, лидеры стран "нормандской четверки" – президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и глава России Владимир Путин проведут встречу в Париже.

Переговоры состоятся в Елисейском дворце. Саммит должен был начаться в 17:00, а совместная конференция участников была запланирована на 20:00 по киевскому времени.