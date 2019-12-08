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"Будущее Украины": чего ожидает от "нормандского саммита" Разумков

"Будущее Украины": чего ожидает от "нормандского саммита" Разумков
11:58 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Спикер Верховной Рады убежден, что от результатов "нормандского саммита" зависит будущее Украины .

От успешности переговоров во время саммита "нормандской четверки", которые состоятся завтра, зависит будущее Украины.

Об этом написал Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в Facebook.

"Завтра состоятся переговоры в нормандском формате, и от их успешности зависит будущее страны. В этот день не должно быть политики и борьбы - только государственная позиция для Украины. Красные линии будут соблюдены, а наши территории - возвращены", - заявил Разумков.

Он добавил, что поддерживает Президента Украины Владимира Зеленского и верит в победу Украины.

Как известно, 9 декабря 2019 года в Париже состоится саммит лидеров стран нормандского формата - Украины, России, Франции и Германии. В рамках саммита запланированы двусторонние встречи всех лидеров стран-участников. В частности, Президент Украины Владимир Зеленский встретится с Президентом России Владимиром Путиным.

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Ранее Зеленский заявил, что лидеры стран нормандской четверки обсудят возвращение пленных, прекращение огня, контроль над украинско-российской границей и выборы на Донбассе.

Последний раз такой саммит состоялся 19 октября 2016 года в Берлине. Тогда его участники признали, что никакого прорыва в урегулировании конфликта на Донбассе достичь не удалось.

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Все по теме:

Верховная Рада, Германия, Украина, Франция, ФРГ, Россия, РФ, Нормандский формат, Нормандский саммит, Дмитрий Разумков.
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