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Маас: РФ должна показать, что дальнейшие договоренности возможны

Маас: РФ должна показать, что дальнейшие договоренности возможны
09:13 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Глава МИД Германии Хайко Маас требует от РФ идти навстречу Украине.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас требует от Кремля большей готовности идти навстречу Украине.

Об этом говорится в интервью Мааса изданию Bild am Sonntag, часть из которого была обнародована в воскресенье, 8 декабря.

По словам немецкого министра, после нескольких лет застоя президент Украины Владимир Зеленский проявил смелость сделать первые шаги "со всеми внутриполитическими рисками и побочными эффектами".

Теперь Россия также должна показать, что дальнейшие договоренности возможны, считает Маас. Впрочем, для этого нужно сделать еще много дипломатических усилий и иметь терпение, добавил он.

"Вместе с Францией мы также должны повлиять на Россию ... В понедельник, прежде всего, речь пойдет о том, чтобы почти ежедневном проливание крови на европейской земле наконец был положен конец", — отметил немецкий министр.

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Вчера, 7 декабря, Президент Зеленский собрал закрытое заседание СНБО перед "нормандским" саммитом.

Как известно, встреча глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России, которые образуют так называемую "нормандскую четверку", состоится в Париже 9 декабря. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Последний раз встреча в "нормандском формате" на уровне глав государств состоялась 19 октября 2016 года в Берлине.

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Германия, Украина, ФРГ, Россия, РФ, Хайко Маас.
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